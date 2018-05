Alerta en España por la falsificación de preservativos Durex

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha lanzado este lunes una alerta después de la detección en el mercado de Serbia de unidades de preservativos Durex falsificadas. Pese a que hasta el momento no se ha detectado ninguna unidad en España, la Aemps —que no ha especificado cuántas cajas de condones de este tipo se han hallado— no descarta la introducción de estos productos en el país.

"Considerando que es un producto falsificado no se puede garantizar el cumplimiento de sus especificaciones", afirman fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del que depende la Aemps. El fabricante de Durex, Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, ha confirmado la falsificación en cuatro modelos diferentes de preservativos en cajas de tres unidades.

Los productos falsificados se pueden diferenciar de los originales en pequeños detalles. El aspecto más identificativo es que en las unidades falsificadas entre la fecha de caducidad y el lote figura "made in Thailand" o "made in China". Además, en el etiquetado del producto falsificado, el nombre del modelo figura en inglés —"Classic", "Extra Safe", "Tickle Me" y "Feel Thin"— y el resto de la información en húngaro, búlgaro, rumano y serbio. La Aemps también informa en su web del nombre del producto, número de lote y la caducidad que aparece en las unidades falsificadas detectadas.

Nombre del producto, número de lote y la caducidad que aparece en las unidades falsificadas. AEMPS

Unidades falsificadas. AEMPS

La AEMPS recomienda examinar atentamente las cajas de los preservativos antes de usarlos. "Si sospecha que un producto puede ser falsificado, no lo utilice, póngase en contacto con el distribuidor local del fabricante", afirma en su página web. Fuentes de Durex España recomiendan "comprar los productos en puntos de venta fiables" como farmacias o supermercados.

La falsificación de preservativos, según explica la Aemps, no es algo habitual. La Agencia Española de Medicamentos pide que si alguien encuentra algún producto falsificado, le informe al respecto. "De acuerdo con la información de que se dispone actualmente estos preservativos no se encuentran en nuestro país. Se emite la alerta por un mero principio de precaución, según el procedimiento habitual de la Aemps", señala.