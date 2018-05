Trump no sabía la diferencia entre el VIH y el VPH. Se lo preguntó en dos ocasiones a un sorprendido Bill Gates

No hay preguntas tontas, sino respuestas inteligentes. Al menos eso es lo que los profesores nos repetían sin cesar en el colegio mientras nos alentaban a levantar la mano para plantear dudas sin temor a sentirnos estúpidos por no haber comprendido algo a la primera. Donald Trump (EE. UU., 1946), que probablemente también debió recibir palabras de aliento similares durante sus días escolares, no tuvo problema en preguntar hasta en dos ocasiones a Bill Gates (EE. UU., 1955) cuál era la diferencia entre el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y el VPH (virus del papiloma humano que puede causar cáncer de cuello uterino). Duda que va una paso más allá de la típica confusión que aún hoy asalta a gran parte de la población mundial con respecto al VIH, que como acabamos de explicar es el virus de inmunodeficiencia, y el SIDA. Este último no es otra cosa que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que se desarrolla a través del VIH.

El cofundador de Microsoft y segunda persona más rica del planeta (sus 72.567 millones de euros le colocan justo detrás del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que cuenta con 90.284 millones de euros) acaba de contar en un evento celebrado por la Gates Foundation que los hechos ocurrieron durante dos reuniones que tuvo con el presidente de EE. UU. El primero de los encuentros tuvo lugar en la Trump Tower (residencia familiar que Trump tiene en Nueva York) a finales de 2016 y el segundo aconteció en la Casa Blanca ya en marzo de 2017. "Él quería saber si había alguna diferencia entre el VIH y el VPH. Tuve que explicarle que la gente raramente confunde esos dos términos", confiesa Gates.

Aparte de plantearle su confusión con ambos virus, Trump se aventuró a abordar un debate que levanta ampollas entre la comunidad científica: los efectos negativos de las vacunas. "Valoraba la opción de abrir una comisión para investigar los efectos perjudiciales de las vacunas", reconoce Gates, que recomendó al político no meterse en ese espinoso jardín.

Otro dato curioso que ha desvelado Gates es que durante estas asambleas Trump se refería a sí mismo en tercera persona con frases como: "Trump escucha por ahí que no estás contento con lo que está haciendo". Gates, que no ha tenido problema en pronunciarse repetidamente en contra de la política "America first" que abandera Trump, aprovechó su encuentro con el presidente para advertirle de la importancia de invertir en una buena cobertura sanitaria y en un programa de ayuda a extranjeros. Según Gates, Trump respondió ofreciéndole un trabajo como asesor científico de la Casa Blanca. Propuesta que Gates declinó alegando que no consideraba que esta fuera la mejor forma de invertir su tiempo.

A través de la fundación Bill y Melinda Gates, el empresario lleva años donando millones de dólares a iniciativas de salud pública y desarrollo. Un ejemplo de esta contribución altruista al bien social son los 140 millones que destinó a investigaciones para prevenir la propagación del VIH.

