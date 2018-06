“El cine marroquí nunca ha sido libre”

“La imagen que hay en África del cine marroquí es que es una gran industria”, asegura Ali Essafi. “Es verdad que en Marruecos tenemos suerte porque al menos tenemos laboratorios y estructuras para el cine. Sin embargo, es interesante notar que en los sesenta y setenta, los directores independientes no tenían acceso a las salas de cine, que estaban controladas por un grupo de distribuidores cercanos al régimen que prohibía sus películas. Y ahora que producimos entre 20 y 30 películas al año y cientos de cortos, no tenemos salas de cine porque la mayoría de ellas han cerrado. En los sesenta y setenta había como 300 salas, ahora tememos menos de 30 salas en todo Marruecos. Esta es una gran pregunta: ¿por qué producimos películas que no podemos mostrar?"

"Igualmente está la realidad de que el régimen marroquí nunca permitió las escuelas de cine, por lo que solo llegaban a ser directores las pocas personas que podían estudiar fuera del país. Esta es otra forma de controlar. Ahora ya hay algunos institutos de cine, pero no tienen dinero, ni estrategia ni proyecto educacional. Todavía hoy, en Marruecos no tenemos acceso al estudio del cine. Este es el verdadero problema. Si no ponemos remedio a esto solo personas de la clase media o alta, que pueden estudiar fuera del país, podrán hacer cine”, dice Essafi.