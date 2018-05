Los cinco libros esenciales de Tom Wolfe

La obra del escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe (1930-2018) fue una de esas que marcan una época y abren nuevos caminos. En plena década de los 60 del siglo pasado, en medio del auge de movimientos como los hippies o los Panteras Negras, Wolfe se dio cuenta de que el periodismo no entendía o no contaba bien los cambios que estaba sufriendo la sociedad estadounidense. Así que hizo algo que parecía evidente, pero que nadie había decidido hacer: “Pegó la oreja a la realidad, escuchó lo que decía la gente y lo contó”, explica José Manuel Calvo Roy, director adjunto de EL PAÍS, que en 2005 entrevistó a Wolfe en su apartamento de Nueva York.

Guiado por ese instinto, Wolfe escribió las crónicas más relevantes de aquella época haciendo uso de algunos recursos de la novela que no se habían utilizado antes en la prensa. Y fue él mismo el que le dio nombre a esa nueva corriente: Nuevo Periodismo. A esta nueva forma de contar historias se unieron otros colegas de profesión como Norman Mailer, Rex Reed, Terry Southern, Gay Talese o Hunter S. Thompson, entre otros, y terminó por traspasar las fronteras de Estados Unidos hasta llegar a influir en plumas tan destacadas como la de Gabriel García Márquez. “Para escribir hace falta el mismo esfuerzo que para informar: el esfuerzo de tener la boca cerrada y escuchar exactamente cómo habla la gente y qué es lo que dice”, reflexionaba Wolfe sobre el estilo del que es considerado como el padre.

“Sus libros —las novelas, los reportajes, los ensayos— son grandes fotografías de la sociedad norteamericana, con sus personajes llenos de matices”, considera Calvo. Pero el gran mérito de Wolfe, según el director adjunto de EL PAÍS, es que pone un espejo ante el lector: “Así es como creemos que somos, así es como queremos que nos vean, así es como somos en realidad”.

Para celebrar la obra del escritor y periodista estadounidense tras su muerte a los 88 años, el pasado 16 de mayo, Calvo ha elaborado para EL PAÍS Escaparate una lista con los cinco libros esenciales del padre del Nuevo Periodismo, entre los que se encuentran crónicas y reportajes de la vida real, así como novelas de ficción.

La Izquierda Exquisita & Mau-mauando al parachoques (1970)

Editorial: Anagrama

Sinopsis: La crónica de aquella fiesta que el compositor Leonard Bernstein ofreció en Nueva York en homenaje a los Panteras Negras para intentar comprenderlos y apoyarlos, confirma en este libro “al mejor Wolfe periodista”, asegura Calvo. El autor evidencia en este marco a “la élite neoyorquina rendida a los radicales” y mira con “el sarcasmo más feroz a las clases altas de buen corazón que se identifican con las causas perdidas”, repasa el director adjunto de EL PAÍS. Al final, son los jóvenes militantes los que se ríen de la ignorancia de los otros sobre la realidad que quieren ayudar a transformar.

El Nuevo Periodismo (1973)

Editorial: Anagrama

Sinopsis: Calvo cree que Wolfe lo tenía claro cuando decidió publicar este libro: quería “dinamitar la novela tradicional y los autores dinosaurios, y sustituirlos por una forma distinta de narrar”. Esto era el Nuevo Periodismo. Y para demostrarlo, recopiló en este volumen varios textos suyos y de los mejores periodistas literarios del momento, como Rex Reed, Terry Southern, Nicholas Tomalin o Barbara L. Goldsmith. Sigue siendo un manual de referencia en la mayoría de las facultades de periodismo.

La hoguera de las vanidades (1987)

Editorial: Anagrama

Sinopsis: La labor de Wolfe no se limitó solamente a la no ficción. Esta fue la obra con la que dio el gran salto a la novela, en cuyas páginas retrata a la ciudad de Nueva York desde sus cloacas. “Número uno sin discusión”, destaca el director adjunto de EL PAÍS. Aquí “se atraviesa a toda velocidad la distancia que separa al cielo —el dinero y la fama— del infierno —la destrucción y el olvido—”, precisa Calvo. De esta historia surgió, detalla, la popular expresión de “master of the universe”.

Lo que hay que tener. Elegidos para la gloria (1988)

Editorial: Anagrama

Sinopsis: Este gran reportaje nos introduce en las entrañas de la más grande aventura del ser humano en el siglo XX: la conquista del espacio. Pero la gran aportación narrativa del autor está en su punto de mira: “¿Quiénes eran y de dónde salían los astronautas, los protagonistas?”, detalla el director adjunto de EL PAÍS. Todos provenían del mundo de los pilotos de pruebas; eran bravos vaqueros que en las máquinas del futuro pasaron a tener condición de autómatas y conejillos de indias. Para Calvo, este es “otro clásico de Tom Wolfe”.

Todo un hombre (1998)

Editorial: Anagrama

Sinopsis: Si en La hoguera de las vanidades disecciona Nueva York, en esta novela Wolfe pasa el bisturí por la ciudad de Atlanta, capital del estado de Georgia. En esta urbe, una de las más pobladas de Estados Unidos, “el conflicto racial aparece y desaparece” en la historia del país, comenta Calvo, siempre “acompañado de sexo, violencia, quiebra financiera y corrupción inmobiliaria y política”. Nuevamente relucen en esta historia la grietas de una de las metrópolis más importantes de EE UU.

