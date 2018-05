4

La tabla nipona

A diferencia de los anteriores, este método japonés atiende al mes de nacimiento de ambos progenitores. En la tabla nipona, los meses se reparten de forma perpendicular, los de la madre en vertical y los de los padres en horizontal. Hay que buscar la casilla en la que se intersecciona ambas fechas. Allí se encontrará un número secreto imprescindible para el segundo paso. En una segunda tabla en la que hay una columna de números del 1 al 12 y una fila de meses del año hay que buscar la casilla de intersección entre el número secreto y el mes de concepción del bebé, allí estará el sexo.

El problema con este método sigue siendo el mismo de los anteriores: no hay evidencia científica de que funcione. Son pocas las investigaciones que aborden estos métodos y los que hay, como un estudio sueco publicado en Paediatric and Perinatal Epidemiology en 2010, a partir de una población de tres millones de personas, con acceso a las fechas exactas de nacimientos de madres e hijos, advierte a los padres que no pinten la habitación del bebé confiando en estos métodos.

"Debe existir un mínimo de plausibilidad a la hora de proponer los modelos estadísticos, al menos una presunta relación causal. En este caso, no está en absoluto clara la relación causal de la edad lunar o la posición de la luna, como sugieren estos calendarios", afirma el estadístico Carlos J. Gil Bellosta.

Diversos estudios comparativos muestran las contradicciones entre distintos métodos alternativos a la hora de predecir el sexo del bebé, "lo cual es motivo adicional de escepticismo", señala este estadístico. "Existe una literatura extensa sobre factores que pueden influir en el sexo de los niños —la dieta, la menstruación, la temperatura atmosférica la contaminación ambiental—. Pero, de las muchas causas que existen, todas son contradictorias", describe Gil Bellosta.