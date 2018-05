Una profesora dimite después de tirar a un alumno del pelo para despertarle

Una profesora tira del pelo a un alumno que estaba dormido en su clase. LiveLeak

Un estudiante se queda dormido en clase y su profesora, Lisa Houston, trata de despertarle con bofetadas, dándole pequeñas patadas en el pecho y tirándole del pelo. Mientras tanto, algunos alumnos se ríen y uno de ellos graba toda la escena y la comparte en Snapchat. Este vídeo se ha hecho viral y, según informa el periódico de Carolina del Sur The State, ha provocado la dimisión de Houston. La exmaestra había enseñado matemáticas durante 27 años en un instituto de Anderson, en Carolina del Sur.

Houston defiende que sus acciones fueron simplemente una forma de despertar al estudiante de una manera alegre. "Si le preguntas a cualquier niño que he enseñado, te dirá que me divierto con ellos, los mantengo despiertos y me río con ellos", ha afirmado a la cadena de televisión local WYFF, según recoge The Huffington Post. "Sé que el vídeo se ve mal. Si no conoce la situación, no sabe lo que está sucediendo, pero no fue un acto malicioso. Todo fue divertido. Quiero que el público sepa que amo al alumno, y que nuestra relación con los demás fue excelente. Nunca hubiera hecho nada para lastimarlo", ha explicado.

Los funcionarios del centro educativo se pusieron a investigar la situación tan pronto como se enteraron de la existencia del vídeo. Pero la profesora renunció al cargo por su cuenta. El abogado de Houston, Ryan Beasley, sostiene que el vídeo no cuenta toda la historia: "Hubo muchos testigos en el aula sobre lo que sucedió y de la naturaleza lúdica de su relación con sus alumnos". "Confiamos en que, a medida que más hechos salgan a la luz, su reputación como una maestra excelente y amorosa será restaurada", ha afirmado al mismo medio.

Muchos estudiantes, padres y profesores consideran que Houston está recibiendo un trato injusto y que está siendo acusada erróneamente de maltratar al estudiante. Por ello, piden su vuelta. Más de un centenar de alumnos se han manifestado para lamentar su dimisión. "Ella es una educadora increíble, una mujer increíble en esta comunidad y el instituto ha perdido a una gran maestra", ha explicado el exalumno Marcus Coppola a la cadena local WSPA TV. Además, más de 1.600 personas han firmado una petición para que Houston vuelva a la escuela.

