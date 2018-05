¿Una píldora anticonceptiva que alarga la vida fértil?

La edad media en la que las mujeres tienen hijos se ha retrasado en las últimas décadas en los países occidentales. En España, por ejemplo, ha pasado de ser a los 25 en 1971 a los 31 en 2015, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Como la vida fértil de las mujeres es limitada —desde el inicio de la menstruación hasta la menopausia— y con el tiempo los óvulos van perdiendo la capacidad de ser fecundados, la medicina ha desarrollado tratamientos como la criopreservación para poder conservar estas células en mejor estado durante más tiempo.

Este procedimiento cuesta varios miles de euros, por lo que es de difícil acceso para muchas mujeres. Por eso, podría parecer una gran noticia que un fármaco pudiera alargar la vida fértil de las mujeres, según apunta un reciente estudio. Se trata del dienogest, un anticonceptivo que sirve también para tratar los síntomas de la endometriosis.

"Este fármaco tan solo tiene dos usos clínicos reconocidos: como anticonceptivo y para tratar la endometriosis", Mercedes Herrero Conde (ginecóloga de Gine4 en HM Hospitales)

La investigación de la Shiga University of Medical Science (Japón) ha concluido que su uso "frena de forma significativa el desgaste de folículos primordiales —que son las estructuras en las que se almacenan los óvulos en los ovarios— y bloquea la ovulación". De ahí que haya clínicas de reproducción asistida que promocionen el fármaco como una opción para permitir retrasar la maternidad de algunas mujeres, de forma natural y sin necesidad de recurrir a la reproducción asistida.

Para la investigación, los expertos administraron 16 inyecciones subcutáneas consecutivas de 5mg de dienogest disueltos en aceite de maíz a los roedores cada cuatro días. En los resultados observaron que los que habían sido tratados con este fármaco tuvieron más crías que los que recibieron las dosis. También detectaron un mayor número de folículos primordiales, lo que indicó —según el estudio— que eran más fértiles.

Sin embargo, antes de celebrar los hallazgos, cabe aclarar que los científicos japoneses llevaron a cabo su experimento únicamente en ratones y la eficacia del Dienogest como método para alargar la fertilidad no se ha probado en humanos. Por esto, sentencia Mercedes Herrero Conde, ginecóloga de Gine4 en HM Hospitales, "aún no se puede contemplar como tal". Hasta no demostrar esta evidencia en las mujeres, concluye la experta, "este fármaco tan solo tiene dos usos clínicos reconocidos: como anticonceptivo (cuando es asociado a estrógenos) y para tratar la endometriosis".

Puedes seguir Buenavida en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aquí a la Newsletter.