Test de ADN 24genetics: así descubrí que tengo predisposición a las lesiones deportivas

Si eres una persona curiosa, seguro que la posibilidad de hacerte un análisis de ADN en tu propia casa para saber un poco más sobre ti mismo te resulta muy atractiva. Y aunque a más de uno pueda parecerle algo exclusivo de series como CSI, la realidad es que en la actualidad son varias las empresas que ofrecen este servicio para ayudar a cualquier persona a conocer su predisposición genética a unas enfermedades concretas, su origen geográfico, la tolerancia a alimentos o la tendencia al envejecimiento de la piel. Una de ellas es la española 24genetics, que también cuenta con un test para evaluar las capacidades deportivas, y que hemos probado en EL PAÍS Escaparate.

Análisis y valoración

Aunque pueda parecer algo muy sofisticado y complejo, la realidad es que el proceso para realizar una prueba genética en casa es muy sencillo: una vez comprado el kit a través de Amazon o la página web de la propia compañía, se recibe un sobre acolchado con unos documentos para, por un lado, identificar de quién es cada muestra y, por otro, aceptar los términos y condiciones. Junto a ellos se incluyen unas instrucciones detalladas del paso a paso que hay que seguir, así como todos los elementos necesarios para que uno mismo pueda extraer su propia muestra de ADN.

Lo primero es utilizar un bastoncillo o isopo, que debe frotarse firmemente dentro de la boca, sin tocar la lengua ni los dientes. Recomiendan que esta acción se haga con firmeza durante un minuto, de tal manera que quede bien impregnado de nuestras células. Por si acaso, yo he estado cerca de tres. El siguiente paso es introducir el isopo en un tubo y añadir una cápsula de estabilización. Cuando se acaba la operación, se llama por teléfono a la mensajería (el envío está incluido en el coste del kit), y la muestra viaja directa al laboratorio.

Allí extraen las células epiteliales y, de ellas, el ADN, del que a su vez se obtienen 700.000 datos genéticos. Luego, se toman como referencia estudios científicos solventes y se comparan las variables, aplicando la probabilidad y extrayendo las conclusiones pertinentes. En este sentido, es muy importante subrayar que no se trata de una prueba médica y en ningún caso los resultados pueden interpretarse como un test diagnóstico: es posible que un marcador genético hable de la tendencia a tener un problema y que luego no ocurra porque, como hemos dicho, es cuestión de estadística.

Todo bien explicado

A las cuatro semanas llega el expediente por correo electrónico. Toda la información aparece, en primer lugar, resumida con iconos que ayudan a ver de un simple vistazo si tienes menos predisposición, la misma o más que el resto de la población a bajar de peso con el deporte, a las lesiones o a los ejercicios de resistencia, por ejemplo. A continuación, analiza cada una de las variables con mayor detenimiento e, incluso, justifica los resultados nombrando los estudios científicos que se han tomado como referencia.

ampliar foto Muestra de los resultados enviados por 24genetics del Test de ADN Deporte. Laura Pajuelo

Con el test deportivo descubrí que mi genética no me ayuda a regular la tensión arterial o el colesterol a través del ejercicio. También revela que no tengo tendencia a destacar en deportes en los que prima la potencia física y que mis probabilidades de ganar fuerza muscular son bajas.

Por otro lado, mi predisposición genética sitúa mi resistencia, mi masa y mi fuerza muscular o la tendencia a que los músculos sufran daño y fatiga en un nivel similar al del resto de la población. En la misma escala se encuentran mi capacidad de regeneración muscular, los beneficios globales del ejercicio y su ayuda para bajar de peso.

Rasgos destacados

Posteriormente se muestran los apartados genéticos más destacados, para bien o para mal. En mi caso, tengo inclinación a recuperarme rápido tras el ejercicio, mi metabolismo es altamente eficiente —y por ello debería tener un mayor rendimiento deportivo que la mayoría de la población— y poseo predisposición para desarrollar buena capacidad cardiaca y pulmonar. Las lesiones también se enmarcan en este apartado y alertan de que el riesgo general es elevado, con alta probabilidad de fracturas por sobrecarga y mayor riesgo que la media de sufrir daños en ligamentos y tendones.

La competencia TellmeGen. Disponen de un kit para descubrir el riesgo de padecer enfermedades importantes, la compatibilidad farmacológica y rasgos personales como la tolerancia al alcohol o la tendencia a la calvicie. MyHeritage. Están especializados en el análisis de ancestros: grupos étnicos y regiones geográficas. Además, tiene una base de datos de ADN para ayudar a encontrar a posibles familiares. EasyDNA. Para realizar pruebas de paternidad y parentesco desde casa.

Si tras leer el informe completo (30 páginas) surge alguna duda, 24genetics incluye una consulta genética gratuita con uno de los biólogos del equipo: es necesario programar una cita a través de su página web y tiene una duración máxima de 10 minutos.

Recomendado para deportistas

La experiencia global ha sido muy positiva. Tomar la muestra de ADN es muy fácil —y precisamente eso hace que quede la duda de si se ha hecho bien—, las instrucciones son detalladísimas y los resultados son bastante completos y están explicados en un lenguaje que cualquier persona puede entender. Este test es recomendable para aficionados a la práctica deportiva que quieran adaptar sus entrenamientos, aunque sin perder nunca la referencia de que otros muchos factores influyen en el rendimiento deportivo.

Conclusión Lo mejor: Facilidad de uso, resultados contrastados, variedad de la información. Lo peor: El precio es algo elevado. Veredicto: Una alternativa fácil para conocer más sobre la predisposición genética relacionada con la práctica deportiva.

COMPRA ONLINE

24GENETICS TEST DE ADN DEPORTE. Isopo para recoger células de la boca; tubo de recolección; cápsula de estabilización; mensajería incluida; resultados por correo electrónico en formato PDF. Compra por 199€ en Amazon

