¿Vas a correr un maratón? Ropa y accesorios para terminar (o hacer una buena marca)

Los amantes del running están en plena recta final de su preparación para la época del año con mayor número de carreras en España. Por ejemplo, abril junto con octubre, son los meses en los que se concentran el mayor número de maratones y la prueba reina para muchos es el Rock&Roll Madrid Marathon, que se disputa el próximo 22 de abril.

Parques y pistas de atletismo se llenan de corredores que entrenan día y noche para conseguir superar retos como por ejemplo terminar un primer maratón, hacer un buen tiempo en una media maratón o probarse en una carrera de montaña. Como ayuda a la preparación física, desde EL PAÍS Escaparate hemos realizado una selección de prendas imprescindibles para correr, así como de relojes, auriculares y otros accesorios que te ayudarán en las carreras matinales o nocturnas que se avecinan.

ROPA PARA MUJER

Mallas Reebok

La comodidad es fundamental a la hora de afrontar los entrenamientos. Y más todavía si se va a realizar una carrera de larga distancia. Sobre qué pantalón ponerse, hay dos grandes opciones: mallas o short. El primero destaca por su comodidad y por una protección mayor, sobre todo cuando hay condiciones climatológicas adversas. En este caso, el modelo escogido es de la marca Reebok e incluye un sistema de ventilación a través del tejido para mayor confort. Pese a ello, muchas son las corredoras que apuestan por un short, como este con bolsillo trasero, cierre de cremallera para objetos personales y un diseño original y llamativo para las carreras de esta primavera.

Compra por 49,95€ en El Corte Inglés

Camiseta Nike

Esta camiseta de tirantes de la marca Nike es la opción perfecta para mantener la piel seca y fresca durante la carrera. Cuenta con un diseño ajustado y ceñido al cuerpo, lo que permite más comodidad y libertad de movimiento. Tiene el logotipo de la marca impreso en el pecho y está disponible en azul, negro y rojo. Hemos elegido el azul porque es el que está disponible en todas las tallas.

Compra desde 19,33€ en Amazon

Calcetines Nike

Este pack de tres calcetines cuenta con dos modelos diferentes, a elegir en función de las preferencias de cada uno. Ofrecen modelos hasta el tobillo o del tipo tradicional, más alto. Hechos en algodón, cuentan con refuerzo en el talón y en la punta para soportar entrenamientos prolongados y con alta actividad.

Compra por 11,20€ en eBay

Chaqueta cortavientos de Salomon

Este cortavientos es el complemento perfecto para salir a correr. Destaca por su transpirabilidad, comodidad y ligereza. Además, dispone de unas pequeñas cintas reflectantes para hacer más visible a la corredora en circunstancias de baja visibilidad. El modelo elegido es blanco con cremallera y líneas en rojo, y está disponible en todas las tallas.

Compra desde 56,99€ en Amazon

ROPA PARA HOMBRE

Pantalón corto de Reebok

Un buen pantalón corto es una pieza clave para cualquier carrera en la que el tiempo lo permita. Este modelo de Reebok destaca por su comodidad y ha sido diseñado para dar mayor transpirabilidad en entrenamientos intensos. Además, aquellos que prefieren entrenar y correr con mallas, proponemos este modelo de la prestigiosa marca Under Armour, que llegan hasta el tobillo y ofrecen una amplia libertad de movimiento.

Compra por 29,95€ en El Corte Inglés

Camiseta Salomon

Otra prenda imprescindible en el armario de todo runner es una buena camiseta. Puede parecer que cualquier vestimenta sirve para salir a correr, pero tener un modelo como este ayuda a mejorar el rendimiento gracias a su ligereza y transpirabilidad. Esta camiseta de Salomon incluye axilas de malla para maximizar la ventilación y un bolsillo lateral para llevar lo que necesitemos. Además, cuenta con detalles reflectantes para seguridad en circunstancias de baja visibilidad. Está disponible en siete colores y en todas las tallas.

Compra desde 31,69€ en Amazon

Calcetines tobilleros Danish Endurance

Este pack de tres cinco calcetines tobilleros de la marca Danish Endurance es la opción perfecta para corredores de larga distancia. Están diseñados para garantizar comodidad y durabilidad con un acabado y materiales de calidad (tallas desde la 35 a la 47). Además, cuenta con refuerzo en la punta y el talón para aumentar la comodidad y evitar el roce incómodo con las zapatillas. Y si eres de los que prefiere medias compresoras, también hemos seleccionado este modelo disponible en negro y azul por 11,99 euros en Amazon.

Compra desde 11,99€ en Amazon

Cortavientos Salomon

Este cortaviento de la firma Salomon, disponible en verde lima y azul, destaca por su ligereza y sistema de ventilación para ayudar a realizar una actividad más cómoda. Incluye también dos bolsillos con cremallera para llevar objetos personales sin miedo a perderlos durante la carrera. Además, cuenta con detalles reflectantes para mejorar la visibilidad en zonas de baja visión y dotar de mayor seguridad al corredor.

Compra desde 52,90€ en Amazon

TECNOLOGÍA

Reloj GPS Garmin Forerunner 235

Este reloj con GPS incluido de la marca Garmin es la opción ideal para los que entrenen de forma habitual y quieran prepararse de forma eficiente de cara a las próximas competiciones. Tiene una autonomía de 12 semanas en modo reloj y de 16 horas con el GPS activado. Incorpora un pulsómetro en la muñeca y función de monitor de actividad para controlar los pasos diarios, calorías, distancia y sueño. Además, es una buena oportunidad para hacerse con él, ya que tiene un 46% de descuento en Amazon, lo que supone ahorrar 160 euros.

Compra desde 218,99€ en Amazon

Reloj Polar GPS M200

Este es otro reloj con GPS integrado, en este caso de la marca Polar. Proporciona datos de velocidad y ritmo, distancia, altitud, metros ascendidos y descendidos y registro de ruta. Este dispositivo ofrece también un registro de la actividad 24 horas y siete días a la semana. Además, incorpora alertas de inactividad mediante vibración y tiene diferentes perfiles de deporte configurables (hasta 20). Ahora se puede aprovechar que está con descuento para hacerse con él por un 20% menos a través de El Corte Inglés.

Compra por 119€ en El Corte Inglés

Auriculares Samsung Gear Iconx

Estos auriculares de la marca coreana se ajustan a la perfección a la oreja y no se caen cuando corres, suenan bien y son manejables a través de pulsaciones en el lateral táctil. Una elección con la que no equivocarte. Este modelo también ha mejorado la autonomía y ahora sí consigue soportar la duración de una maratón. Además, permiten monitorizar de manera básica la actividad, ya que miden bien las pulsaciones, aunque no la distancia al no tener GPS incorporado. Lee más sobre este dispositivo en nuestra comparativa sobre auriculares in ear.

Compra por 224,04€ en Amazon

OTROS ACCESORIOS

Cinturón-riñonera Mosslian

Este cinturón-riñonera de la marca Mosslian permite llevar durante la carrera una botella de agua, teléfono (incluso los más grandes), dinero o tarjetas bancarias y de identificación sin miedo a perderlos, ya que tiene bolsillos independientes con cremallera. Un accesorio muy útil para cuando el tiempo de entrenamiento o de carrera es grande. Está realizada con neopreno, en buena calidad, resistente al agua, ligera y cómoda.

Compra por 12,99€ en Amazon

Mochila Salomon

Para los corredores que prefieren llevar más cosas y optan por la comodidad de una pequeña mochila, este modelo está disponible en ocho colores. Tiene un cinturón de cadera regulable, un compartimento principal y dos laterales de malla. El modelo escogido, en negro, tiene un tamaño de 46x20x12 centímetros pero también se pueden escoger de otras gamas de colores y tamaños. Además, ahora cuenta con un descuento del 33% en Amazon.

Compra por 36,90€ en Amazon

Linterna para la cabeza Black Diamond

Para los que corren muy temprano o muy tarde, es conveniente que cuenten con una linterna que ilumine sus pasos. Con este modelo, que incluye también luz nocturna roja en sus ajustes, podrás tener más seguridad en los momentos de menos visibilidad. Funciona con tres pilas AAA, sean recargables o convencionales. Además, para los casos de carreras en las que cae la noche y se exige una luz trasera, proponemos este modelo que se puede usar tanto para bicicleta como para carrera.

Compra por 25,61€ en Amazon

Cinta para el pelo Adidas

Para los que tienen el pelo largo o, al menos, lo suficiente para que pueda ser incómodo durante la carrera, Adidas ofrece este pack de tres cintas en rojo, azul y negro. Una buena opción, con diseño unisex y con el logo de la marca estampado, para mantener el cabello a raya y centrarte solo en la carrera.

Compra por 9,95€ en El Corte Inglés

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a fecha de 19 de marzo de 2018.

