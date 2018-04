La niña cantando mientras recoge los platos. twitter | epv

El vídeo de una niña estadounidense de tres años que rapea la famosa canción de Earl Simmons, más conocido como DMX, 'Party Up (Up in here)' lleva más de 5,3 millones de reproducciones en Twitter. Su madre, Sara Pelissero, compartió el vídeo en su perfil el pasado 27 de marzo y rápidamente se ha hecho viral. La niña canturrea el single que llegó al Top 10 de R&B en 1999 mientras ayuda a recoger los platos.

"Estoy acostumbrada a las canciones de cuna o las cursis que aprende en el colegio, y de repente se pone a cantar DMX", afirmó Pelissero al periódico Star Tribune. Donde también cuenta que la niña, llamada Tegan, aprendió la canción en la guardería. Una profesora, en un momento de tensión, se puso a cantar la canción: "Me vais a hacer perder la cabeza up in here, up in here" ("aquí arriba" en español).

La niña de tres años también aprendió a recoger los platos en la guardería, cosa que también asombró a su madre. "Fue una sorpresa total", afirmó Pelissero. Los padres pensaron que el vídeo era divertido, pero no tenían idea de que se llegaría a hacer viral. La noche en que lo publicaron, recibió cientos de retuits y luego subió como la espuma. La versión DMX de Tegan también llegó a la televisión y medios como CNN se hicieron eco del vídeo de la pequeña.