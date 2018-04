Las mejores ofertas de la semana en Amazon, El Corte Inglés, eBay y otras tiendas ‘online’ (6 de abril)

Las rebajas de invierno acabaron hace más de un mes y quedan casi tres para las de verano, pero eso no significa que Internet no esté plagado de ofertas que son verdaderas gangas. Las tiendas (especialmente las especializadas en ropa y complementos) llevan algunos años implantando las llamadas mid season sales, o rebajas de mitad de temporada. Y esa moda parece llegar cada vez más a distintas áreas y también, cómo no, a las webs de compras.

Así, en EL PAÍS Escaparate hemos buceado en la web para ahorrarte tiempo y dinero en busca de las 15 ofertas más interesantes de la semana en cadenas como Amazon, eBay, El Corte Inglés, FNAC o Worten. Hemos encontrado descuentos interesantes en móviles de última generación, juguetes, zapatillas de deporte o aparatos de bricolaje. Todo ello con ofertas de hasta el 78% de descuento.

TECNOLOGÍA

Samsung Galaxy S9. El Samsung Galaxy S9 (al igual que su hermano mayor, el S9 Plus) salió a la venta en España el 16 de marzo y se ha convertido en uno de los grandes lanzamientos de la temporada, uno de esos móviles caramelo que atrapan todas las miradas. Situado en la gama más alta del mercado, su precio de salida fue de 899 euros, aunque ya se encuentra por 849 euros en la web de Samsung y en la mayoría de plataformas como Amazon o El Corte Inglés. Sin embargo, eBay ha lanzado una oferta imbatible (y limitada): se puede encontrar por 599 euros. 33% de descuento, ahorra 300 euros.

Auriculares con cancelación de ruido Axceed. Estos auriculares con bluetooth y cancelación de ruido son ligeros, plegables y tienen una batería de larga duración. Están entre los más recomendados de Amazon, donde cuentan con casi 90 opiniones y un 4,5 sobre 5. En el gigante del comercio electrónico pueden encontrarse por apenas 45,99 euros, con una bajada de precio desde los 134,96 euros. 66% de descuento, ahorra 88,97 euros.

Televisor Samsung UHD de 49 pulgadas. La tecnología 4K, que ofrece una altísima calidad de imagen, ha llegado para quedarse. No hay mejor prueba de ello que los precios de los televisores que la incluyen, que poco a poco van disminuyendo. Esta smart tv de la casa coreana Samsung, con 49 pulgadas, WiFi integrado, cuatro puertos HDMI y 3 USB (pero que no subirá la factura de la luz gracias a su eficiencia energética A+) se puede encontrar en El Corte Inglés por 899 euros Amazon por 1.276 euros (y agotada). Así, resulta especialmente llamativo el precio de Worten, que baja de 1.099 euros, el indicado en su web oficial, a 799. 27% de descuento, ahorra 300 euros.

Tablet Samsung Galaxy Tab A con WiFi. Para quienes necesiten una tablet como segunda (o tercera... ) pantalla, la Samsung Galaxy Tab A es una opción interesante. Tiene una pantalla de tamaño medio, con 10 pulgadas, 16 GB de capacidad perfectos para apps, juegos, compras, series… y WiFi, lo que la ayuda a tener una buena conectividad sin encarecerla como el 4K. La web oficial de Samsung la marca a 219 euros, y en Amazon se va a los 239 euros, pero en El Corte Inglés tiene una oferta que la baja de 264 euros hasta los 199. Está disponible a ese precio tanto en blanco como en negro. 24% de descuento, ahorra 65 euros.

MODA Y BELLEZA

Cazadora perfecto de mujer en rojo, de Fórmula Joven. Ha llegado el momento, por fin, de dejar el abrigo atrás y sacar del fondo del armario las prendas de invierno más ligeras como chaquetas y cazadoras. Y también ha llegado la hora de renovarlas. Aunque la clásica perfecto sigue estando vigente, por su toque roquero y refrescante en cualquier look, esta temporada se renueva en tonalidades. Si llevábamos un par de primaveras invadidos por el estallido de la chaqueta amarilla, esta será de las rojas. Este modelo puede encontrarse en El Corte Inglés a mitad de precio, por 24,99 euros; las hay muy similares en La Redoute, por 29,99 euros; en Bershka, de antelina, por 39,99 euros; o en Amazon, por 50 euros. 50% de descuento, ahorra 24,99.

Bolso dorado de piel de Kendall & Kylie. Kardashian grandes o Kardashian pequeñas: todo lo que toca este famoso klan televisivo estadounidense se convierte en oro. Las pequeñas de la familia, Kendall y Kylie Jenner, no se quedan atrás: la primera triunfa como modelo y la segunda como empresaria del mundo de la belleza. Antes de llegar ahí lanzaron juntas una línea de complementos, bolsos y zapatos, que se venden en medio mundo. Muchos de ellos se encuentran ahora rebajados en El Corte Inglés, como esta pequeña bandolera metalizada, de plena tendencia, realizada en suave piel saffiano, que en Amazon está disponible por 129,50 euros y en El Corte Inglés pasa de 199 euros a 99,50. 50% de descuento, ahorra 99,50 euros.

Lima de uñas eléctrica de Dr. Scholl. Las sandalias están a la vuelta de la esquina. Pero antes de decir adiós a los calcetines siempre es conveniente pasar por el podólogo… o contar con algún truco casero. Una buena opción es la gama de productos para cuidado de los pies de Dr. Scholl. En este caso, su lima de uñas de tres fases (limado, pulido y brillo) está a un precio imbatible en Amazon, donde pasa de 45 euros a 9,95, a mejor precio que en eBay (por 18,20) o que en El Corte Inglés, donde se vende en un pack con más accesorios por 40,80. 78% de descuento, ahorra 35,05 euros.

Zapatillas Reebok Classic Leather de hombre.Son un clásico infalible. En una época en la que la zapatilla de deporte se ha democratizado y popularizado hasta un punto infinito, cuando lo fácil es perderse entre la variedad de modelos, colores y formas distintas que impone una moda cambiante al minuto, las Reebok Classic en piel y color blanco son una roca en el armario, ya sea masculino o femenino. En este caso, Amazon tiene disponibles desde la talla 39 hasta la 46 por 51,91 euros, lejos del precio oficial de 89,95 euros por el que se encuentran en la web de la marca o en El Corte Inglés. Una inversión a tiempo para tenerlas impecablemente blancas para la primavera. 42% de descuento, ahorra 38,04 euros.

DEPORTE Y SALUD

Bicicleta estática de FitFiu. Quien quiera llegar en plena forma a la época de calor ya puede correr, porque está a la vuelta de la esquina. Pero, puestos a correr, una bicicleta estática siempre es una opción recomendable. Esta de eBay es plegable, fácil de usar, compacta y cuenta con sillín ajustable con respaldo, freno magnético, pulsómetro y ocho niveles de entrenamiento. Ahora baja de los 210 euros iniciales (309 euros marca en Fitfiu, la web original; y 151,30 en Amazon) hasta los 99 euros. 67% de descuento, ahorra 111 euros.

Pulsera de actividad Miu Vei. Todo un superventas: es la número uno en su categoría en Amazon, tiene cerca de 200 opiniones y logra una puntuación de 3,6 sobre cinco. En Amazon está rebajada de su precio original, 50,89 euros, y también está más baja que en eBay (31,50 euros). Es una de las 15 recomendadas por EL PAÍS Escaparate en nuestro recopilatorio de pulseras de actividad, puesto que es sencilla pero completa: mide los pasos y la actividad diaria, monitoriza el sueño y notifica mensajes y llamadas. Además, nos da un toque cuando estamos siendo demasiado vagos. Trae tres correas extra de regalo. 51% de descuento, ahorra 25,90.

HOGAR

Robot aspirador iRobot Roomba 616. Los robots aspiradores son uno de los productos de electrónica más de moda para el hogar. Este modelo de gama media de la marca líder, iRobot, no requiere programación, y cuenta con un potente sistema de limpieza para aspirar polvo, suciedad y restos de pelos, por ejemplo. Levanta la suciedad y la recoge. Su precio en la tienda oficial de iRobot es de 299,99 euros y en otras tiendas como Amazon cuesta 249,01 euros. eBay lo oferta con un gran descuento y actualmente tiene el mejor precio: 199,99 euros. Descuento del 46%, ahorra 176,66 euros.

Kit de cultivo de solanáceas: tomates cherry y pimientos de padrón. ¿Quieres plantar algo en tu casa y te faltan ideas? Con este pack de cultivo de solanáceas para cultivar tomates cherry y pimientos del padrón, además de tener un balcón o terraza pintoresca, podrás disfrutar de sus frutos cuando crezcan –los brotes se pueden ver en 15 días-. Puedes ser la envidia de tus vecinos (e invitados). Su precio en Amazon España era de 24,95 y ahora es de 19,60 euros, mientras que en la tienda Mesasdecultivoonline.com es de 27 euros y, en otras, como Huerto Plus está a 26,95 euros. Descuento del 21%, ahorras 5.35 euros.

Taladro percutor Black&Decker KR-604-CRES. Si estás buscando cambiar el taladro que tienes en casa o aún no tienes uno, este modelo de Black&Decker de 500W de potencia es una buena opción. Cuenta con un portabrocas automático de 13 milímetros, y el botón de bloqueo del interruptor y su empuñadura auxiliar ayudan a mantener un mayor control cuando estamos taladrando. Selección EL PAÍS ofrece el mejor precio (54,20 euros) con una ligera diferencia, si tomamos como referentes cadenas de comercio electrónico como Amazon (55 euros) y El Corte Inglés (54,95 euros). Descuento del 10%, ahorras 5,70 euros.

BEBÉ

Rollo protector de esquinas y bordes para bebés y niños de Mipies. La seguridad de los más pequeños de la casa es fundamental, sobre todo cuando empiezan a incorporarse y a ponerse de pie. Lo tocan todo, quieren explorar y los padres no acaban de estar tranquilos pensando en el posible golpetazo que se pueden dar con la esquina de una mesa o con cualquier mueble puntiagudo. Este rollo protector de esquinas y bordes de la marca Mipies es adhesivo y se puede reutilizar. Mide 8 metros e incluye 8 esquinas antigolpes. En tiendas online como eBay España tiene un precio de 24,02 euros, mientras que en Amazon.es cuesta prácticamente la mitad y tiene una valoración de 4,5 sobre 5 (109 opiniones positivas de los usuarios). 52% de descuento, ahorra 15,60 euros.

Muñeca de Anna de Frozen, de Hasbro. Mientras los fans del reino de hielo esperan la segunda parte del gran éxito de Disney de los últimos años, los juguetes y muñecas de la película son objetos de deseo por niñas y niños. Esta muñeca articulada de Anna (adecuada para niños mayores de tres años) se puede vestir y desvestir, y es de buena calidad. En la propia tienda de la marca, Hasbro, consta el precio de Amazon (16,95 euros) y, en otras tiendas comoToysRus, está al mismo precio pero las existencias están agotadas. 15% de descuento, ahorra 19,95 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de abril de 2018

