La inmigración para 'jajas'

“Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de esos patriotas que ponen todo su empeño en frenar la llegada de inmigrantes: si quieres reducir la inmigración, empieza por no hablar todo el tiempo de lo maravilloso que es este sitio. Si no quieres que vengan, es una curiosa estrategia de márquetin ir por ahí gritando: ¡Todo el mundo puede conseguirlo en este país… menos tú y tú, y todo Haití!”.

Con afirmaciones como esta comienza el cómico Steve Gerben “On Increasing Migration” (“Sobre el incremento de la inmigración”), un desternillante show de media hora sobra la inmigración, sus mitos y los beneficios de reformar el sistema. De chiste en ironía, este humorista estadounidense se atreve con algunos de los debates más espinosos a los que hacemos frente quienes trabajamos en este asunto: la creación de empleo, los costes para el sistema de bienestar, los beneficios para los migrantes y sus países de origen, o la inconsistencia de un sistema que permite que se mueva todo menos las personas. Y lo hace con datos y argumentos de la mejor calidad.

Porque es llamativo que un cómico decida tratar un tema como el de las migraciones, que todo el mundo ve como una desgracia solemne. Pero lo es más que lo haga utilizando los trabajos de investigación de economistas tan sólidos como Michael Clemens y Lant Pritchett, dos de mis héroes académicos personales. La razón es simple: el trabajo de ambos a lo largo de los últimos años sirve a la perfección al propósito que persigue Gerben. Porque él busca presentar la movilidad humana como lo que es: esencialmente, una extraordinaria noticia y una oportunidad incomparable para promover el desarrollo de los países de origen, los de destino y los propios migrantes. El tipo se ha encariñado tanto con los economistas que cita su trabajo y el de otros profusamente en su propia web: http://www.stevegerben.com/immigration/

Disfruten de esta pequeña joya y difúndanla todo lo posible (subtítulos disponibles en el vídeo). Vamos a necesitar todo el humor que encontremos para tragar lo que se nos viene encima.