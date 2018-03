7 libros para aprender a ser feminista (y poder defenderte como tal)

Ser feminista se puede aprender. Como cualquier posición ética, que incluye unas normas, un cierto grado de empatía y un sentido de la justicia, la lucha por la igualdad entre la mujer y el hombre debe entrar antes por el intelecto y salir después por la boca. Seamos hombres o mujeres, saber por qué eres feminista, dotarte de argumentos que te ayuden a contestar a las preguntas más recurrentes o comprender que el machismo es tan tóxico para los chicos como para las chicas es algo que está a nuestro alcance a través de los libros.

Cada vez existen más opciones para aprender a ser feminista de manera amena, interesante y divertida, desde libros pensados para padres que quieren criar en igualdad a novelas de ciencia ficción que imaginan cómo sería el mundo si estuviera dominado por las mujeres. La siguiente selección de títulos está pensada para todas las personas que quieran aprender a ser feministas, disfrutando a la vez de la buena literatura con una dosis de provocación.

Feminismo para principiantes

Autora: Nuria Valera

Editorial: Zeta Bolsillo (2013)

Formato: eBook y tapa blanda

¿Sabes quién fue la primera feminista de la historia?, ¿o que el término feminista fue inventado en realidad por un hombre que quería reírse así del derecho a voto femenino? En Feminismo para principiantes, de la periodista Nuria Valera, encontrarás las respuestas a todas las preguntas que surgen cada vez que se habla de feminismo. Saber cuándo empezó este movimiento, quiénes lo hicieron posible o por qué el machismo también está en la medicina y la economía son solo algunos de los asuntos que trata esta obra.

¿Por qué leerlo? Por su rigor y su cantidad de datos, que te ayudarán a aportar argumentos cuando hables de feminismo.

The Power

Autora: Naomi Alderman

Editorial: Roca (2017)

Formato: versión Kindle y tapa dura

No es fácil que una obra de ciencia ficción se meta en las listas de los mejores libros del año de periódicos como The New York Times o The Guardian, pero The Power lo ha conseguido en 2017. ¿La razón? Tiene un argumento tremendamente original que comienza cuando las mujeres de todo el planeta se dan cuenta de que poseen la capacidad de producir descargas eléctricas. A partir de ahí, nada volverá a ser lo mismo. Los hombres empiezan a tener miedo de pasear solos por la calle y las escuelas separan a niños y niñas ante el temor de que ellos resulten heridos. Y eso es solo el principio.

¿Por qué leerlo? Además de ser un libro con un ritmo trepidante, supone un ejercicio de imaginación muy interesante que nos plantea cómo sería el mundo si las mujeres tuvieran el poder.

La teoría de King Kong

Autora: Virgine Despentes

Editorial: Literatura Random House (2018)

Formato: eBook y tapa blanda

Antes de que su película Fóllame le hiciera famosa, Virgine Despentes había sido prostituta ocasional, trabajadora explotada, víctima de una violación a los 16 años y feminista convencida desde que tiene uso de razón. Dispuesta a asumir los riegos que traía consigo vivir con la misma libertad que un hombre, la madurez no le ha quitado ni un ápice de transgresión a esta escritora, que trata las páginas en blanco como un ring de boxeo donde reparte golpes por igual al machismo convencional y a las feministas que quieren prohibir la prostitución.

¿Por qué leerlo? Porque el feminismo es una ideología muy viva que tiene muchas variantes. Puede que no estés de acuerdo en todo con ella (se necesita mucha amplitud mental), pero sus reflexiones son siempre afiladas y certeras.

Valerosas 1 y 2. Mujeres que solo hacen lo que ellas quieren

Autora: Pénélope Bagieu

Editorial: Dibbuks (2017)

Formato: tapa dura

Con el cómic como formato y una alta dosis de sentido del humor, los dos volúmenes de Valerosas rescatan las vidas de mujeres famosas o anónimas que hicieron con su vida lo que quisieron, sin importar su época. Guerreras, vulcanólogas, artistas o mujeres barbudas son algunos de los personajes que pueblan los dos libros con los que Pénélope Bagieu trata de recuperar de la Historia a aquellas mujeres silenciadas con el tiempo. El volumen 1 y el volumen 2 están disponibles por separado.

¿Por qué leerlo? Porque además de ser tremendamente entretenido, nos da la oportunidad de conocer la biografía de personajes históricos de los que quizá nunca hemos oído hablar. Es un libro ideal para inspirar también a adolescentes de todos los géneros.

Los hombres me explican cosas

Autora: Rebecca Solnit

Editorial: Capitán Swing (2016)

Formato: versión Kindle y tapa blanda

Rebecca Solnit no es solo una de las mejores ensayistas de nuestra época, sino también la inventora del término machoexplicación: eso que ocurre cuando un hombre se empeña en aclararle algo a una mujer, por mucho que ella misma sea una experta en el tema. Este libro es una recopilación de sus mejores ensayos sobre el feminismo, en los que aborda temas tan diversos como la violencia de género, el papel de las mujeres en la lucha de los derechos civiles o la importancia de crear con conciencia.

¿Por qué leerlo? Solo el inicio de la obra, en el que la escritora explica cómo un multimillonario se pasó horas hablándole de un libro sin saber que ella era la autora, ya merece la pena.

Las chicas

Autora: Emma Cline

Editorial: Anagrama (2016)

Formato: eBook y tapa blanda

En 1969, una adolescente llamada Evie se une a un grupo de chicos y chicas que siguen a un extraño gurú en California. Lo que comienza como una aventura adolescente para explorar el sexo, las drogas y la amistad, se acaba convirtiendo en la peor pesadilla de EE UU, cuando varios de los integrantes del grupo asesinan sin razón a cinco personas. Con demasiados paralelismos con la secta de Charles Mason para ser casualidad, Las Chicas es una novela que explora la psicología femenina desde el punto de vista de una adolescente insegura y obsesionada con recibir atención.

¿Por qué leerlo? Emma Cline logra retratar en varios personajes femeninos la fragilidad de la mente de las adolescentes educadas para buscar siempre la atención del hombre.

Todos deberíamos ser feministas

Autora: Chimamanda Ngozi Adichie

Editorial: Literatura Random House (2015)

Formato: versión Kindle y tapa blanda

Que el feminismo no es solo cosa de mujeres es algo que muchas feministas han explicado a lo largo de la historia, pero quizá ninguna con la efectividad de Chimamanda Ngozi Adichie en una de las charlas TED. Su intervención, con millones de visitas en Youtube, está recogida en este libro indispensable para padres y madres que estén educando hijos de cualquier género.

¿Por qué leerlo? El libro de Adichie explica, de una manera fácil pero demoledora, el daño que el machismo hace a los hombres y las mujeres por igual. Una lectura rápida que derriba muchos tópicos.

