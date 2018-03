Un emoji africano para cada día del año

Los iconos han salido de la imaginación de O'Plérou Grebet, un chico de 20 años natural de Abiyán, ciudad de Costa de Marfil. Es diseñador gráfico y ha decidido comenzar su año 2018 con un proyecto llamado Zouzoukwa. Este consiste en diseñar y publicar un nuevo emoji por cada día del año, 365 iconos en total que representen la diversidad y riqueza de los 54 países que conforman África. Zouzoukwa, de hecho, significa imagen en idioma bété, uno de los 70 que conviven en su país, y que también corresponde a un grupo étnico.

El origen de su idea llegó en marzo de 2017, cuando se le ocurrió diseñar una serie de máscaras que representaran la vasta cultura de su país. "Pero no sabía muy bien cómo llevarlo a cabo, así que abandoné la idea", cuenta. Un día de en septiembre de ese año tuvo la inspiración definitiva mientras chateaba con un amigo a través una aplicación de mensajería: crear emojis para describir no solo su cultura, sino también las etnias, la historia, la gastronomía y la vida cotidiana. "De repente, tenía la solución ante mí: los emojis". Finalmente, decidió expandir el proyecto a África entera. "El hecho de convertirlo en un reto me mantiene motivado", abunda.

En las publicaciones que ha lanzado hasta el momento, y que están recogidas en su cuenta de Instagram, se encuentran desde representaciones de las diferentes etnias del continente hasta objetos de uso cotidiano o alimentos típicos. Entre las primeras, ya ha dibujado a un varón morsi del valle del Omo de Etiopía y a otro masai de Kenia, a una mujer himba de Namibia y a una yoruba de Nigeria con su gelé o turbante típico.

Alimentos típicos de Costa de Marfil. O'Plérou

Como objetos son fácilmente reconocibles el mortero, las clásicas sandalias de plástico, las teteras de colores —que se ven por toda África, da igual el país— o la clásica escoba sin mango que hay que utilizar agachándose.

Entre los alimentos más clásicos destacan el mango, la pendejera, la papaya, la guanábana, y como recetas, los buñuelos de mijo, el plátano frito, el delicioso bissap (infusión de hojas de saúco con azúcar), el zumo de gengibre, el banku de Ghana, que son bolas de maíz fermentado muy consumidas en este país, entre otros. En las próximas semanas, el diseñador adelanta que va a lanzar emojis de instrumentos musicales.



Su idea, de momento, le ha llevado a estar nominado a los premios Adicom Awards que se entregan durante las Jornadas de la Comunicación Digital en África, un congreso de dos días que reunirá el 1 y 2 de marzo a cerca de 400 actores clave en este ámbito dentro del continente, como expertos, medios de comunicación, marcas e instituciones públicas y privadas). O'Plérou figura como finalista en la categoría de jóvenes innovadores de un galardón que busca recompensar la creatividad, el talento y la innovación en la comunicación digital africana.

Los emojis no están incluidos en las plataformas digitales como Whatsapp o Facebook Messenger, y O'Plérou, de momento, no ha recibido ofertas para integrarlos. "La compañía que los administra es el consorcio Unicode y todo el mundo puede sugerir propuestas, pero ellos tienen su propio criterio y no creo que todos mis diseños les encajen", comenta.

No obstante, sí que existen otras como los Afro Emojis de la App creada por Ayoola Daramola. Este nigeriano-estadounidense vio en 2016 que los usuarios de teléfonos móviles apenas disponían de imágenes que representaran África, así que creó 50 personajes y expresiones locales, sobre todo de Nigeria, como "abeg", que significa "por favor".

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.