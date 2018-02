Los taxis rosas, solo para mujeres, llegan a Omán

Omán es el último país de Oriente Próximo en ofrecer un servicio de taxis solo para mujeres. A diferencia de sus vecinas de Arabia Saudí, las omaníes no tenían prohibido conducir, pero una legislación obsoleta no les permitía manejar vehículos comerciales. A partir del próximo 1 de marzo, podrán sacarse la licencia de taxistas al haberse levantado esa limitación. La medida, recientemente anunciada, forma parte un paquete de iniciativas del Gobierno para promover la igualdad de oportunidades en el empleo y los negocios.

“Se esperaba desde hace tiempo, en especial por parte de las universitarias que aún no han podido sacarse el carné”, ha escrito la periodista Lakshmi Kothaneth en el diario Oman Observer. No solo ellas. En un país con escaso transporte público y cuya sociedad es aún muy conservadora, muchas mujeres (o sus familias) no se sentían cómodas subiéndose a un taxi conducido por un hombre.

No está claro hasta qué punto ese temor tiene base real o es una función de las costumbres locales en las que impera la segregación. Aunque ninguna ley lo impone, mujeres y hombres socializan de forma separada. “Evitamos los taxis por la falta de seguridad. Empezaré a usarlos cuando se introduzcan los taxis para mujeres”, aseguraba una residente de Mascate, la capital, a The Times of Oman.

Ahora ese momento ha llegado. Los taxis para mujeres van a pintarse de rosa, azul y blanco para que se distingan de los de siempre, que aún mantienen el naranja con blanco. En realidad, la nueva norma viene a legalizar una situación de hecho, ya que desde hacía años había mujeres que operaban como “conductoras privadas” para llevar a chicas a la universidad, tal como venía reflejando la prensa local.

Dubái fue la primera ciudad de la península Arábiga en introducir el “taxi de señoras”, un servicio con conductoras, para las viajeras que llegaban al aeropuerto de noche, en 2007. Luego le siguieron Abu Dabi y Sharja, también en Emiratos Árabes Unidos. A menor escala, Egipto, Jordania e Irán han experimentado con la fórmula.

