Javier Bardem sobre el cambio climático: “Los jóvenes nos reprocharán no haber hecho nada”

Los actores Javier Bardem y su hermano Carlos se embarcaron en el Arctic Sunrise de Greenpeace rumbo al Antártico el pasado 23 de enero. Desde que subieron al barco y pisaron tierra ocho días después, no han parado de repetir un mensaje por sus redes sociales y allí donde han tenido la oportunidad: hay que salvar este océano en peligro por el cambio climático y la sobrepesca. En una entrevista realizada por el equipo y los lectores de Planeta Futuro en el Facebook Live de EL PAÍS, ambos han desgranado las razones por las que apoyar la campaña de la ONG para crear la mayor área protegida del planeta: el santuario del océano Antártico.

"Hemos visto de todo: ballenas, pingüinos, focas, glaciares, icebergs. Hemos visto a mucha gente trabajando arduamente y con ímpetu por un bien común maravilloso. Hemos escuchado el hielo crujir", ha descrito el pequeño de los hermanos. Aunque ha reconocido que lo que más le ha impresionado del viaje ha sido el silencio. "Era sobrecogedor estar a bordo del barco y escuchar la nada. Y saber que debajo de esas aguas hay tantos animales en su hábitat, en su libertad. Un día estábamos en una zódiac y nos rodearon 12 ballenas. Fue algo místico", ha recordado el actor, quien ha confesado su especial debilidad por los pingüinos: "¡Son tan hermosos! Hemos visto la naturaleza sin filtros, sin tamiz, sin intervención de la mano del hombre".

Todo este patrimonio está en riesgo y urge que sea protegido, advierte Greenpeace, que recoge firmas con la ayuda de estos y otros artistas para presionar a los países participantes en la Comisión del Océano Antártico —de la que España es uno de sus 24 miembros— para que así sea. Además de apoyos ciudadanos, los 35 tripulantes de la ONG en el rompehielos recaban pruebas científicas que sustenten y evidencien sus denuncias.

Las fronteras, las banderas, las divisiones territoriales son inventos del ser humano. El planeta no entiende de eso; funciona como un único organismo Carlos Bardem

Javier Bardem tuvo la oportunidad de descender a 270 metros de profundidad y vio esponjas, estrellas de mar, peces de hielo... "Veía una vida y unos colores impresionantes", se ha referido a esta experiencia que pocas personas en el mundo pueden afirmar haber vivido.

En sus días de marinero, además tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que estaba viendo y experimentando, sobre la necesidad de protección de la Naturaleza. "Soy padre dos hijos y lo único en lo que pensaba es en el legado que les dejamos. En que cuando tengan 20 años dirán: 'Pero si ya lo sabíais, ¿cómo es que no hicisteis nada?", se ha sincerado. En su opinión, las generaciones más jóvenes reprocharán "legítimamente" la inacción. "Dirán, ¿pero en qué estabais pensando?".

"Tenemos que entender que el planeta no es de nadie y como no es de nadie, es de todos; y todos tenemos la responsabilidad de protegerlo", ha recalcado su hermano mayor. "Las fronteras, las banderas, las divisiones territoriales son inventos del sur humano. El planeta no entiende de eso; funciona como un todo, como un único organismo", ha dicho Carlos Bardem.

El Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estableció en 2016 el objetivo de que el 30% de los océanos estén protegidos legal y oficialmente en 2030. "Y ahora las zonas protegidas no llegan al 2%", ha apuntado Carlos Bardem.

Pese a que han aportado datos y el valor de su experiencia, los hermanos se han afanado en presentarse como ciudadanos normales que no son expertos oceanógrafos, pero que pueden mostrar la belleza en peligro para conseguir protegerlo.

—¿Es importante que gente conocida o famosa se implique en la lucha contra el cambio climático?

—El hecho de que seas actor, si para algo sirve, que sirve para poca cosa, es para estar justo hoy en este espacio hablando de esto, ha respondido el ganador de un Oscar por No es país para viejos.

En respuesta a los mensajes que han expresado algunos internautas en directo negando el cambio climático y sus efectos, Carlos Bardem ha dicho: "El que no quiera ver estas cosas, está siendo muy permeable a discursos nefastos que emiten personas como Donald Trump y grandes corporaciones que lo que quieren es arrasar con todo, y negar la evidencia". "El calentamiento global es real y está aquí ya, y hay que hacer algo ahora. Ya vamos con retraso", ha advertido recordando a continuación que la subida del nivel del mar producirá desplazamientos masivos de personas.

En este sentido, Javier Bardem ha destacado la importancia de un cambio de mentalidad de los ciudadanos que pronostica que será lento. Y ¿qué se puede hacer a nivel individual? "Desde leer las etiquetas de los productos alimenticios como de las prendas, pasando por el reciclaje obligado", ha sugerido. Su hermano ha añadido que "podemos hacer muchas cosas para sentirnos bien", pero lo que cambia la realidad es, en su opinión, "no votar a la gente a la que no le preocupan estos temas".

