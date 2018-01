Las 15 mejores series de ficción, según los usuarios de FilmAffinity e IMDb

En el mundo de las series en televisión no hay ninguna mejor que Breaking Bad, la historia del tímido profesor de química Walter White que termina convirtiéndose en un temible capo de la droga. Así lo consideran los usuarios de las plataformas FilmAffinity e IMDb, según los datos recogidos por Escaparate para elaborar la lista de las mejores series y miniseries de ficción —al ser documental, no se incluye la miniserie Planeta Tierra— a partir del cruce de las 50 más votadas en ambas plataformas de crítica y recomendación. En esta clasificación, compuesta por 15 producciones que coinciden en ambas páginas y que se puede consultar debajo, aparecen por detrás otras grandes referencias como The Wire, Juego de tronos, Hermanos de sangre y Los Soprano.

A la periodista de televisión de EL PAÍS Natalia Marcos le parece una lista dentro de lo esperado, en la que tres de las cinco mejor valoradas —Breaking Bad, The Wire y Los Soprano— “son las máximas exponentes de la reciente edad dorada de las series”. Le llama la atención que solo haya producciones actuales en la parte alta de la tabla, pues considera que “en el pasado también se hacían grandes series”, aunque matiza que tiene sentido si se consideran los crecientes presupuestos y la mayor complejidad de las historias modernas.

Por debajo, en el sexto puesto, aparece la serie animada Rick y Morty, que “con solo tres temporadas emitidas ya se ha situado en una posición alta en el listado”, comenta con sorpresa Marcos. Y también destaca la irrupción de la serie polaca El decálogo (octava posición) y el anime japonés Fullmetal Alchemist: Brotherhood (puesto once). "Estados Unidos y el mundo anglosajón son el gran foco irradiador de entretenimiento para el mundo occidental y tiene sentido que sus producciones sean las que más llegan al público y las más valoradas, pero el lugar que ocupan en el ranking estas producciones rompen su monopolio en las series de ficción ”, añade.

Otro punto a destacar es la casi nula aparición de producciones de Netflix, en contraste con el dominio de las series de HBO en el top cinco de la clasificación. Solamente Black Mirror (puesto trece), que Netflix adquirió a partir de su tercera temporada, está entre las mejor valoradas. Marcos atribuye la ausencia de títulos de la plataforma en streaming al poco tiempo que lleva creando contenido propio —“solo desde 2011”— y a que ninguna de sus grandes apuestas, como House of Cards, Stranger Things o The Crown, ha concluido todavía.

De las producciones que aparecen entre las mejores de la lista, Marcos señala que se quedaría con Breaking Bad: “Se convirtió en todo un fenómeno televisivo y social en su última temporada”. Sin embargo, extraña la presencia de A dos metros bajo tierra. “Para mí, es la mejor serie de la historia”, afirma. Y, finalmente, subraya la aparición en el puesto catorce de Friends, “la mejor comedia que se ha hecho y que ha aguantado con mucha dignidad el paso del tiempo”. “La situaría mucho más arriba”, concluye Marcos.

Así hemos elaborado el ranking. Para obtener la clasificación definitiva hemos cruzado las listas de las 50 series y miniseries de ficción mejor valoradas en FilmAffinity e IMDb por los usuarios. Nos hemos quedado con 15 producciones que coinciden en ambos portales y con la puntuación más elevada de acuerdo con la posición que ocupan en las dos páginas especializadas en cine y televisión. Entre los puestos 14 al 17, cuatro series han tenido la misma valoración: Death Note, Friends, Sherlock y Yo, Claudio. Como criterio de desempate hemos sumado el número de usuarios que han valorado estas cuatro series en las dos plataformas de referencia, y nos hemos quedado con las que han recibido más votaciones.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.