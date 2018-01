Ángel Nieto, una herencia y dos viudas

El final de Ángel Nieto bailó entre la épica y esas malas pasadas que a veces juega el destino. Al menos así lo percibió la opinión pública que asistió, con asombro y pena bañada de sincero cariño, a cómo quien había conseguido ser trece veces campeón del mundo de motociclismo, perdía la vida tras un absurdo accidente de circulación mientras conducía un quad durante sus vacaciones en Ibiza.

Ocurrió el día 26 de julio, y el 3 de agosto las esperanzas de recuperación del piloto se truncaron definitivamente. Llegó el momento de la despedida, de los homenajes y de los rostros dolidos de una familia rota por la pena y la estupefacción. Y también fue el momento en el que mucha gente conoció a Ángel Nieto más allá de los circuitos. En ese retrato íntimo ocuparon un primer plano los tres hijos del motorista, Ángel 'Gelete' (41 años), Pablo (37) y Hugo (17) y las dos mujeres que marcaron su vida, Pepa Aguilar y Belinda Alonso a quien conoció en 1990 y por quien rompió su matrimonio un año después. Los dolorosos momentos que todos ellos tuvieron que vivir transcurrieron en un escenario de paz, concordia y cariño hacia el padre y el compañero de vida. No era momento de otra cosa y parecía que así se cerraba una noticia que a nadie le hubiera gustado cubrir y una historia que todavía hubiera tenido mucho futuro en los circuitos profesionales de motociclismo, en los que Nieto seguía trabajando como asesor técnico de otros deportistas y como comentarista.

Sólo cinco meses después la familia sigue haciendo gala de discreción pero las noticias sobre el multicampeón se suceden. El 2 de enero se supo que la familia de Ángel Nieto había recurrido la decisión de la jueza responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza que dictó el sobreseimiento del caso entre, otras causas, por entender que la imprudencia cometida por la conductora del vehículo que golpeó el quad que conducía Ángel Nieto no tenía consecuencias penales.

Fonsi Nieto, Gelete Nieto y Pablo Nieto (izda. a dcha.), posan con Ángel Nieto en el circuito de Cheste de Valencia, el 12 de febrero de 2011. Jordi Vicent

Pero la familia del piloto, según explica Antonio Miana —el abogado que lleva el caso— no está de acuerdo con esta apreciación. “Esta conclusión”, afirma el letrado, "no se ha conseguido de ninguna prueba objetiva. Creemos que la investigación está inconclusa. No se ha tomado declaración a un testigo que aparece en el atestado, ni a la Guardia Civil que acudió al lugar del accidente, ni a los policías locales que elaboraron el primer informe. En los atestados no figura que haya signos de huellas de frenada ni maniobras evasivas por parte del vehículo conducido por una ciudadana alemana que embistió el quad de Ángel Nieto. No existe ningún proceso deductivo que permita afirmar que llevara el casco mal abrochado".

Lo más probable es que la jueza atendiendo a su criterio desestime el recurso de reforma y en ese caso la familia acudirá a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca para intentar mantener abierta la investigación en vía penal. Quieren saber qué pasó realmente; confirmar si la parte contraria no vió el vehículo de Ángel Nieto y por eso le arrolló sin reaccionar; si el casco estaba o no bien abrochado. Se lo deben a él, a su propia tranquilidad, y tampoco se escapa que es un proceso necesario de cara a futuras reclamaciones, sean económicas frente a las compañías de seguros o de cualquier otra índole.

Ángel Nieto con su mujer, Belinda, y su hijo pequeño Hugo, en Ibiza en 2007. GTRESONLINE

En paralelo la herencia de Ángel Nieto también ha saltado a los medios. El piloto, que convivía desde 1991 con Belinda Alonso, madre de su hijo pequeño, seguía casado legalmente con su primera esposa, Pepa Aguilar y ella es, por tanto, su viuda legal.

Ni los hijos del campeón de motos, ni el albacea del testamento, Manuel Nieto, hermano del deportista, han querido contestar a las preguntas de este periódico sobre un asunto cuyos trámites se encuentran en manos de abogados. Sin embargo, una persona cercana a Nieto, que conoce a las tres partes de este triángulo, asegura que el deportista le comentó pocos meses antes de su muerte que estaba arreglando desde hacia un tiempo los papeles de divorcio con Pepa Aguilar. “Me dijo que en estos casos las negociaciones siempre se complican, pero que ya estaba todo arreglado y quedaba poco para firmar su divorcio”, explica esta fuente.

“Todos se han llevado siempre bien. Los hermanos tienen mucha relación pese a su diferencia de edad porque conseguirlo fue una de las mayores preocupaciones de Ángel, y sus hijos mayores siempre han sido bien recibidos por Belinda”, insiste este amigo. ”Es cierto que Belinda está algo preocupada y ahora está más desarmada que la primera mujer de Ángel, pero ella confía en que la armonía familiar que él persiguió siempre no se rompa ahora”.

El piloto supo administrar sus ganancias, aunque en su época ni se acercaban a las de los pilotos actuales. Poseía algunas propiedades, negocios y en 2014 creó la ITV Ángel Nieto de Vallecas, donde creó un museo particular con sus recuerdos. Ahora solo queda por ver si su legado se respeta como a él le hubiera gustado.