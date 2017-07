Ángel Nieto, grave tras sufrir un accidente de quad en Ibiza

La saga de pilotos de los Nieto posa en el circuito de Cheste con Ángel Nieto sentando en el centro. JORDI VICENT | EPV

Ángel Nieto, de 70 años, se encuentra herido grave al sufrir esta mañana un accidente mientras montaba un quad en la isla de Ibiza. El campeón del mundo de Motociclismo en 13 ocasiones —él prefiere decir 12+1— está ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con un fuerte traumatismo en la cabeza. Nieto ha sido operado y responsables del centro hospitalario han aclarado que su estado es "grave pero no crítico".

El expiloto conducía sobre 10.25 por la carretera de Santa Eulària cuando, cerca del cruce con Santa Gertrudis, ha chocado contra un coche y ha salido despedido del vehículo. El servicio de Emergencias de Ibiza ha confirmado a EL PAÍS que en dicho accidente ha resultado herida una persona cuyas iniciales son A. N. y de 70 años.

La leyenda del motociclismo español estaba frenando y el conductor que circulaba detrás de él no se percató y lo golpeó por detrás, según detalla el Diario de Ibiza. Nieto, natural de Zamora y residente en Ibiza, salió despedido y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Está intubado y ha sido operado por el servicio de Neurocirugía.

Tras la intervención, responsables del centro han aclarado a Europa Press que su estado es "grave pero no crítico". La operación, han explicado, ha durado "bastante más de dos horas". No obstante, Por ahora, la familia del piloto ha pedido que no se facilite más información al respecto, añaden las mismas fuentes.

El conductor ha sido sometido a la prueba de alcoholemia y ha dado negativo, avanza la cadena SER. Al lugar del accidente ha acudido en un primer momento la Policía Local de Santa Eulària, que se ha hecho cargo de la situación hasta la llegada de la Guardia Civil. Nieto ha sido trasladado en una ambulancia del 061 al hospital.

Fuentes de la familia de Nieto, que se retiró de los circuitos a los 39 años y que ahora es comentarista deportivo, han explicado a Efe que el expiloto está siendo sometido a diversas pruebas médicas y que están pendientes del diagnóstico.