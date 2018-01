5

Si te gusta el whisky podrías superar antes tus gripes

¿Quién lo dice? Publicaciones de cocina y salud como 'Epicurius' y doctores como William Schaffner, de medicina preventiva del centro médico de la Universidad de Vanderbilt (Nashville, EE UU).

¿Cómo lo prueba? El alcohol dilata ligeramente los vasos sanguíneos y eso hace que sea más fácil para las membranas mucosas lidiar con una infección. Una buena receta es mezclar agua caliente, piel de limón con clavos, zumo de limón y azúcar moreno. Una vez hecha esa mezcla, añade unos 60 mililitros de whisky. No, esto no se trataba de tomarse un copazo. El copazo, mejor, para cuando no estés resfriado. No desearás mezclar un resfriado con una resaca.