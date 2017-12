‘Choupette’, la gata modelo que gana 300 veces el salario mínimo interprofesional

Ser modelo puede resultar ser un trabajo realmente estresante, y si eres una gata, más todavía. Razón por la que no está mal tener un sueldo bien remunerado, sobre todo si eres la mascota del diseñador Karl Lagerfeld y, a veces, cobras hasta 300 veces el salario mínimo interprofesional por una foto. Choupette, así es como el káiser de la Moda bautizó a su felino, tiene 107.000 seguidores en Instagram, 51.000 en Twitter, ha publicado su propio libro (Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat) y cobra al año unos tres millones de euros por colaborar con marcas de moda.

A sus cinco años, se pasea por los asientos de los aviones de primera clase con total normalidad, odia el perfume Chanel y posa con los modelos de su dueño como una más. Como Lagerfeld es un hombre ocupado, Choupette dispone de dos niñeras que le atienden y la vigilan, ya que, según asegura su dueño, "no quiere estar sola. Incluso si duerme". A falta de dedos, tiene una administradora, Ashley Tschudin, que le gestiona las cuentas de las redes sociales.

Su alcurnia es tan alta que su tutor no consiente que trabaje en proyectos vulgares. "No permito que haga anuncios de comida y cosas por el estilo. Es demasiado sofisticada para hacer algo así", comentó el diseñador en 2015 en una entrevista en la revista The Cut. Prueba de ello son los diferentes "oficios" que ha ejercido: periodista en The Karl Daily o modelo de la portada en la revista Vogue junto a Linda Evangelista en 2013.

La firma Lagerfeld ha confeccionado productos con la imagen de su gata estrella: vestidos por unos 100 euros; velas, por 250; gorros, por 60 y camisetas, por 80. "Se ha convertido en una estrella mundialmente famosa. Tiene su propia fortuna por las cosas que hizo en Japón y en Alemania", relató en la cadena a CNBC el modisto. En 2014, Choupette ganó 3,18 millones de dólares (2,66 millones de euros) por participar en dos proyectos: uno de automóviles en Alemania y otro de cosméticos en Japón.

El minino llegó por casualidad a manos del diseñador, según contó en la CNBC: “Choupette era de un amigo que me pidió que cuidara de ella mientras él se encontraba de viaje. Pero cuando regresó, le dije que Choupette se quedaba conmigo. Ahora tiene otro gato que está muy gordo y Choupette se convirtió en la gata más famosa y rica del mundo”.

"Es como una dama elegante, como una niña-mujer con su sirvienta personal ", la describió Lagerfeld durante la entrevista. Este ejemplar de felis silvestris catus tan rico ha cambiado la vida de su millonario dueño, que asegura haberse convertido en una mejor persona y sentir "algo mágico" cuando está con ella. "Me da energía. Es muy extraño. Cuando la tengo a mi lado, siento que se recarga un teléfono", comentaba Lagerfeld.