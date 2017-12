3

No sabe poner un tope (y un sobreprecio)

Plataformas comose han convertido en auténticos bazares donde lo habitual es el regateo. Antes de poner el precio plantéese hasta dónde está dispuesto a bajar cuando los compradores se pongan en contacto con usted. Por muy ajustado que deje el precio, van a negociárselo. Si no nos cree, teclee negociar, regatear y el nombre de esa plataforma en Google y compruebe lo que da de sí el tema. Es probable que el regateo no suceda en el primer contacto, sino durante la venta final. Esté preparado y sea firme.. Y ármese de bendita paciencia para afrontar el proceso de regateo sin perder el oremus. Dado que en las ventas entre particulares se da por hecho que el precio es siempre negociable —sea o no su intención— no nade a contracorriente. A la hora de estimar el precio,. Siempre que no sea excesivo, seguirá en el juego. ¿Tiene muchas cosas para vender? Tómose una pausa para la lectura y aprenda de los maestros como Brian Tracy. El autor de El arte de cerrar la venta (Thomas Nelson Publishers) lo resume en una frase: “Es imposible hacerse rico con mentalidad de pobre”. Vaya a por todas. Para recular siempre hay tiempo.