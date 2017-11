Dónde comprar productos artesanales en Internet

Lo que para algunos es un ejercicio de manualidades o un pasatiempo, para otros representa una forma de plantear una alternativa al consumo por el consumo. La filosofía del ‘hazlo tú mismo’ o DIY (Do It Yourself, por sus siglas en inglés), se ha propagado por la red de la mano de la proliferación de blogs, canales de Youtube o apps que ofrecen consejos para restaurar algunas pertenencias o crear objetos nuevos.

En Internet existe un amplio catálogo de propuestas para mejorar la maña y la creatividad: moda, belleza, manualidades, mecánica, limpieza, bricolaje, restauración de muebles, joyería o decoración son algunas de las categorías que generan más interés. En EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado algunos referentes que se dedican a la creación de contenido para desarrollar habilidades de artesano desde casa.

La Wikipedia del Do it Yourself. “Intentamos ayudar a cualquier persona del mundo para que pueda aprender a hacer de todo”. Este es el lema de WikiHow, la gran enciclopedia virtual para los amantes del ‘hazlo tú mismo’. Allí se encuentran fórmulas sencillas para alisar el pelo, ajustar los frenos de la bicicleta, pasteurizar un zumo natural o encontrar la forma más sabrosa de cocer una salchicha alemana. Una alternativa similar en español es la aplicación Facilísimo, que se puede descargar gratuitamente.

Diseña tu ropa. En Youtube e Instagram han proliferado las personas que ofrecen consejos sobre moda y belleza. Sylvia Salas, responsable del proyecto Dare to DIY, acumula más de 800.000 suscriptores y seguidores entre ambas redes sociales. En sus vídeos, además de encontrar tutoriales de maquillaje y peinados, también da consejos para crear prendas de ropa.

Decoración y restauración en el hogar. El blog Furnit-U es una alternativa muy completa para los que quieran dar rienda suelta a su creatividad en casa. En esta página web encontramos propuestas de decoración, recomendaciones de compra, guías para empezar pequeñas reformas e incluso indicaciones para la restauración de muebles. En Youtube, el canal Luis Lovon, con más de 300.000 suscriptores, ofrece consejos últiles para la restauración de muebles.

Cosas molonas, todo sobre manualidades. En el blog Cosas molonas existe una gran diversidad de propuestas para los aficionados a las manualidades. Esta página, que también incluye un apartado dedicado en exclusiva a los niños, presenta consejos para elaborar envoltorios de regalos, calendarios, láminas de felicitación, piezas hechas con fieltro e incluso recetas de comida. Otras alternativas similares son las páginas de Fácil y sencillo y Oh! Manualidades.