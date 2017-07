¿De verdad ‘Despacito’ ha disparado un 45% el turismo en Puerto Rico?

“Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ‘¡ay, bendito!”. Es altamente probable que al leer esta frase todo lector que haya tenido un mínimo contacto con la realidad en los últimos meses sepa que es un verso de Despacito, la exitosa canción de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee. Quizá también sienta la tentación de tararearla y bailarla. E incluso de viajar a la isla y encontrar esa playa en la que hasta el mar canta. O al menos es el efecto que le atribuye parte de la prensa latina y española, que ha publicado que la canción ha sido la responsable de un aumento del turismo en Puerto Rico de un 45% desde su lanzamiento, el pasado 12 de enero.

Nadie cuestiona las abrumadoras cifras que ha logrado el tema, con más de 2.500 millones de reproducciones en YouTube, ni el triunfo de haberse convertido en la primera canción latina en español que alcanza el número uno de la lista global de temas más escuchados en Spotify, la plataforma de audio más conocida para la reproducción de música en directo. Sin embargo, su efecto real sobre el aumento del turismo en Puerto Rico sí es cuestionable.

¿De dónde viene la cifra? Hay dos versiones de la noticia, que ha llegado incluso a recalar en la prestigiosa revista musical estadounidense Billboard. La predominante divulga que ese 45% es el aumento de turistas en el país caribeño, mientras que una versión más prudente atribuye el porcentaje al aumento del interés sobre un posible viaje a Puerto Rico.

Ninguna fuente oficial puertorriqueña ha confirmado el número. Los medios que se han hecho eco del impacto de Despacito en el turismo citan a otros medios, en concreto, a Infobae y a El Nuevo Día. Y si el primero no explica de dónde procede el cálculo, el segundo apoya sus datos en la publicación de Infobae. Para apuntalar el artículo, El Nuevo Día consulta a la gerente general de Hoteles.com de América Latina, que sin llegar a confirmar el porcentaje del 45% se limita a comentar que “la cultura popular tiene una fuerte influencia” en las decisiones de viaje, y “como Puerto Rico es el hogar de los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee, y además está recibiendo mucha atención por su canción de éxito, esto parece animar a más personas a explorar este gran destino”.

Tras la publicación de El Nuevo Día, el portal Hoteles.com pasó a formar parte de la terna de fuentes citadas por la prensa que atribuye el porcentaje del 45% al interés por viajar a la isla. Este aumento, no obstante, no se ve reflejado en las búsquedas en Google de “turismo en Puerto Rico”, donde el interés por este concepto se mantiene constante en la comparación por meses de los últimos cinco años.

Pero insistamos de nuevo, ¿quién avala este dato? La Compañía de Turismo de Puerto Rico, el organismo gubernamental encargado de promover el turismo en esta isla del Caribe, ha eludido aportar a EL PAÍS los datos disponibles de afluencia de turistas en 2017, tan solo un día después de asegurar por correo electrónico que los proporcionaría tan pronto como se resolvieran los “problemas técnicos” que sufría su “sistema electrónico de la base de datos”. Sin embargo, si bien no es posible corroborar el número exacto de turistas que han visitado Puerto Rico, dos documentos disponibles en la web oficial del organismo ofrecen varias pistas.

La institución publica un informe sobre la ocupación hotelera, elaborado a partir de una encuesta realizada a los 33 mayores hoteles del país. Según el último análisis disponible, del pasado mayo, ningún mes de 2017 ha superado en ocupación hotelera a los de 2016, una situación poco probable si el turismo hubiera aumentado en un 45%. En mayo, de acuerdo con este informe, un mes después de que Despacito adquiriera una dimensión internacional aún mayor con la versión de la canción junto a Justin Bieber, la ocupación hotelera se situó en un 65,5% frente al 69,3% de mayo de 2016.

El tráfico de pasajeros de cruceros en la isla, en cambio, sí batió un récord el pasado abril, el último mes con datos consolidados disponibles, con 143.862 pasajeros, un 40,5% más que en el mismo mes 2016 —aunque en marzo había descendió un 15,2%—. Sin embargo, la propia Compañía de Turismo de Puerto Rico no atribuyó este éxito a la canción de Luis Fonsi, sino a la expansión de uno de los muelles del puerto de San Juan, “la mejora de infraestructuras” y los “incentivos disponibles para líneas aéreas y de cruceros”. Según la institución, este aumento de pasajeros de cruceros “se atribuye en gran parte a que barcos como el Jewel of the Seas de Royal Caribbean, Carnival Fascination, Disney Magic y Star Legend de Windstar aumentaron sus visitas en la isla de forma significativa”. Estos cruceros también hacen, por cierto, paradas en otros destinos como Bridgetown (Barbados), Saint George (Granada) o Philipsburg (en el lado holandés de la isla de San Martín).

Los medios que han recogido la noticia tampoco parecen haber reflexionado sobre la envergadura de un aumento del 45% en el número de turistas. En Sudáfrica, por ejemplo, según el Ministerio del Interior, en los meses en los que se celebró el Mundial de Fútbol de 2010 aumentó el turismo en un 24%. En Brasil, de acuerdo con su Anuario Turístico, los lugares del país en los que se disputaron partidos del Mundial de Fútbol de 2014 experimentaron un crecimiento de visitas de turistas extranjeros de un 13,85%.

¿Es posible, por tanto, que el turismo haya crecido un 45% en Puerto Rico gracias a Despacito? Aunque Luis Fonsi haya colocado el país en el oído de millones de personas, ningún dato confirma que su éxito musical sea el responsable de una hazaña de tales dimensiones. Ni que la hazaña haya tenido lugar.