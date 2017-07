El test de la 'descubridora' de los Xennial para saber si es uno de ellos (aunque no importe demasiado)

Nos empeñamos en separarnos en categorías. Mientras la tendencia global es a borrar los límites entra las generaciones, según el informe de Euromonitor 10 tendencias globales para 2017, resulta que es precisamente este el año en el que venimos a dibujar —en España, fuera llevaban años hablando de ello— la fina línea que separa a los xennials de los millennials: seis años suficientes para configurar la última generación que ha vivido el mundo analógico, pero cuyos miembros comparten con los millennials el dinamismo y el optimismo, que los separa de sus predecesores de la generación X.

Rápidamente algunos xennial se han lanzado a interrogar a los millennials de su entorno: "¿Tú viviste los auriculares de espumilla? ¿Y los beepers? ¿Y las Fila?". Para quienes se han construido como millennials el resultado de la encuesta es reparador: "Ah, pero si tú recuerdas todo eso entonces no somos tan distintos".

Sarah Stankorb, creadora en un artículo de 2014 en la revista Good.is del término junto con Jed Oelbaum —y no el sociólogo Dan Woodman a quien se le ha atribuido erróneamente el invento, auqnue sí ha profundizado en su definición— está, en cambio, muy feliz de haber encontrado su hueco en la línea sucesoria de generaciones.

"Hacía tests online como los de Pew Research para ver cómo de millennial soy y me encontraba siempre en tierra de nadie entre ellos y los X, como sin identidad". Cuenta a BUENAVIDA: "Es una sensación que circulaba desde hacía años en Internet, por ejemplo en los referentes de la cultura pop americana. Pero para mí, nacida en 1980, que no me sentía parte de ninguna de las dos generaciones que nos rodean, era mucho más que lo que víamos en la televisión: era la realidad política de la que fuimos testigo de pequeños o el terrorismo que vivimos como jóvenes adultos".

Por eso, "quería una palabra que nombrara al puente que unimos a las dos generaciones, estas dos etapas en la cultura, así que simplemente uní las dos palabras, X y millennial, para acabar en xennial.

Aunque, como publicamos BuenaVida, ni los 40 son los nuevos 30 ni el concepto de edad es ya el que conocíamos, los seres humano seguimos teniendo la irrefrenable necesidad de pertencia al grupo. Así que más allá de los años de nacimiento, le ofrecemos el test que ha creado la persona que acuñó el término y, cuya publicación nos ha cedido Good.is, para que pueda salir de dudas. ¿Es usted un verdadero Xennial?

1. ¿Cuánta gente conoce con estos nombres: Mari Carmen, Francisco Javier, Verónica o Antonio? (*)

A. Hum... Mis amigos se llaman Andrea, Adrián, Alba y Alejandro

B. ¿A ti qué?

C. Al menos cinco. De hecho, yo me llamo así

2. La crisis:

A. Para mí ha significado tener que vivir con mis padres por un tiempo. Mola. Nos llevamos bien

B. Se ha pulido mis ahorros para la jubilación

C. Ha sido duro para todos, pero me aferré a mi trabajo y salí adelante

3. Cuando hace tests online:

A. Comparto los resultados. Me encanta compartirlo todo

B. Me avergüenzo de haber participado en un ejercicio estúpido de pensamiento de grupo

C. Hago el test pero no comparto los resultados a no ser que el quiz sea de Harry Potter

4. Su primer disco de música era:

A. Un CD

B. Vinilio u ocho track

C. Un casete

5. Es medianoche. Si tiene un dispositivo electrónico encendido:

A. Estoy revisando Tinder

B. Estoy en Facebook

C. Estoy viendo la televisión

6. 'Independence day' (*)

A. ¿Eso cuándo fue?

B. Es cuando me di cuenta de que todas las desgracias de las películas ocurrían en Estados Unidos

C. Es una de las primeras películas de Will Smith, ¿no?

7. Su primera experiencia intercambiando mensajes con extraños fue: (*)

A. Enviando un zumbido a través de Messenger

B. Una carta postal a mi amigo del instituto

C. Un SMS desde un Alcatel o un un mensaje en un busca, ¿eso cuenta? Si no, en un chat

8. La primera boy-band que le enamoró: (*)

A. NSYNC

B. Ninguna

C. Back Street Boys

9. La primera vez que recuerda sentirse afectado / impresionado por una noticia fue:

A. Con el atentado a las Torres Gemelas

B. El derribo del Muro de Berlín

C. El asesinato de Miguel Ángel Blanco

10. Su identidad generacional le importa porque:

A. En realidad soy un/una optimista y me gusta pertenecer a una ola de personas con mentalidad social (sean cuales sean los estereotipos negativos de esa misma generación)

B. Un momento... Me cansan las generalizaciones y esto es lo único a lo que lleva cualquier debate sobre generaciones

C. Realmente no encajo del todo en ningún grupo. Aún así, estaría bien saber cómo las circunstancias de la historia han moldeado mi forma de ver las cosas

FIN. Ha llegado el momento de calcular cuántas respuestas ha sacado de cada letra.

Si suma más A:

Millennial.

Es casi imposible escribir algo nuevo sobre esta generación. No hay ninguna información nueva que pueda aportar.

Si ha sacado casi todo B:

Generación X.

Pero ya lo sabía porque hizo scroll hasta el final para comprobar las respuestas antes de terminar el test.

Si las C son mayoría:

Xennial.

Merece al menos un párrafo completo sobre lo especial que es su pequeño grupo generacional. Nació analógico pero se siente cómodo en el mundo digital, y siente una nostalgia desmedida por los primeros videojuegos. Era ya una persona adulta cuando estalló la crisis en 2008 y esta no amenazó sus sueños, pero solo porque no tenía la estabilidad suficiente como para tener algo que perder, como una casa o los ahorros de la jubilación. Tiene el deseo de reafirmación de los millennial, pero al mismo tiempo el realismo de la generación X, y reconoce que un simple test no puede definirlo y, por tanto, los resultados no le parecerán válidos.

Vale. Tarjeta roja. Aún así, no está solo.

(*) El original propone Rachel, Michael, Sarah y John, frente a McKenna, Cash y Mason para la respuesta A. Hemos traducido las opciones en base a los nombres más comunes y caracteríticos en los años de nacimiento de los millennial y 'xennial', según los datos del INE. Algunas referencias culturales y sociales también se han cambiado para adaptarlas al público español.

