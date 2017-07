El Códice Calixtino que acabó en el garaje de un electricista de Santiago

Fue uno de los robos más mediáticos del país. El Códice Calixtino, una joya medieval del siglo XII custodiado en la catedral de Santiago, desapareció en julio de 2011. Solo tres personas tenían acceso libre a la sala en la que estaba guardado: el deán del templo, José María Díaz, y dos investigadores. Pero los agentes supieron desde el primer momento que el principal sospechoso era otra persona: Manuel Fernández Castiñeiras, un electricista de la catedral que había dejado de trabajar en el templo tras 25 años de dedicación. Después de un año de investigación, la policía halló el Códice en un garaje de su propiedad. Así te contamos la historia.

También ocurrió el 4 de julio de 2012:

Hallada “la más sólida evidencia” de la existencia del bosón de Higgs: Medio siglo después de haberse conjeturado sobre su existencia, el 4 de julio de 2012 se anunció el descubrimiento de la partícula de Higgs. Hizo falta construir el más potente acelerador de partículas, el LHC, dos colosales detectores y el trabajo y entusiasmo de miles de físicos e ingenieros de todo el mundo volcados en la investigación. El Higgs, dicho de modo muy sencillo, ayuda a explicar por qué existe la masa de las partículas elementales. Si el electrón, por ejemplo, no tuviera masa no se formarían los átomos y sin átomos no existirían ni estrellas, ni planetas ni personas.

Dimite el último ejecutivo de Bankia que quedaba de la época de Rato: Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia y el único de las 33 personas que habían sido imputadas por la Audiencia Nacional y que todavía estaba en el equipo de José Ignacio Goirigolzarri, presidente, presentó su renuncia.

Y además