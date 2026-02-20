La Comunidad de Madrid adorna el currículum de la consejera de Educación para distanciarla del inexperto clan de ‘Los Pocholos’

La Comunidad de Madrid saca pecho de su nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, en una semana en la que le arrecian las críticas por la nula experiencia en el sector del equipo saliente, conformado por un grupo de treintañeros conocidos como Los pocholos. Sin embargo, la nota de prensa enviada a los periodistas el lunes, día de su nombramiento, adorna su currículum para enfatizar una sólida carrera académica que no es tal, pues ha dedicado mucha parte de su vida a la política. Aun así, los rectores de las universidades madrileñas se sienten más cómodos con la exalcaldesa de San Martín de la Vega que con Emilio Viciana, su antecesor, porque ella conoce los conceptos básicos de la gestión universitaria en su calidad de doctora y eventual profesora.

“El CV de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, que resume su formación y trayectoria, es público. Puedes consultarlo, por ejemplo, en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Te facilitamos enlace”. Así contesta el gabinete de prensa de la Consejería de Prensa de Madrid cuando se pregunta por el currículum de Mercedes Zarzalejo, al cargo del organismo desde el pasado lunes.

La nota de prensa de su presentación, ambigua y poco detallada, resalta que la nueva consejera es “doctora en Derecho, licenciada por la Universidad Complutense y diplomada por la Universidad Carlos III de Madrid”. Esta última no es una diplomatura de tres años, sino un justificante de haber defendido la tesina: un diploma en estudios avanzados en derecho del trabajo y la seguridad social. Este diploma certificaba antes del Plan Bolonia la suficiencia investigadora, pero ya no se expide. Sin ese paso, Zarzalejo no sería doctora.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto las consejeras de Economía, Rocío Albert López-Ibor, y de Educación, Mercedes Zarzalejo. Jesús Hellín (Europa Press)

Tampoco casa en el currículum la frase: “Ha trabajado como personal docente e investigador en varias universidades con estancias en centros universitarios europeos”. En un currículum de 2024, de 16 páginas, Zarzalejo solo habla de un centro europeo, además de los españoles: una estancia de siete meses en la Universidad de Siena (Italia) en 2006, mientras cursaba el doctorado. Es decir, iba más a aprender que a enseñar. Este periódico no puede confirmar que haya más estancias internacionales por la negativa de la Consejería a contestar.

La lista de “varias universidades” se reduce a tres. Entre 1998 y 2006, fue becaria en dos etapas en la Universidad Europea y en la Carlos III. Ese año, ejerció también como profesora asociada de la Universidad de Córdoba cuatro meses, donde defendió su tesis en 2008. Aunque, según su currículum, en 2003 empezó a trabajar en ese campus como profesora a tiempo completo. Entre 2019 y 2023 fue alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias y luego pasó a la Asamblea de Madrid, donde se ganó el aplauso de la bancada popular por sus intervenciones en la comisión de investigación a Begoña Gómez. Fue premiada el pasado octubre con la viceconsejería.

En Dialnet, uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, solo aparecen tres artículos en solitario de Zarzalejo, y son de la Revista de Trabajo y Seguridad Social, del CEF (Centro de Estudios Financieros), una conocida academia de preparación de oposiciones. La publicación no está indexada en ninguna de las dos bases de datos principales en el mundo (Scopus y Web of Science), lo que reduce la visibilidad del trabajo en citas y lecturas.

Los tres libros que aparecen en Dialnet se gestaron con autoedición asistida en Don Folio. Para ello, se paga a esta empresa de Córdoba, que imprime el documento y gestiona su inclusión en el ISBN, el código numérico para identificar una obra. En un currículum académico de 16 páginas de 2024, la consejera omite citar a Don Folio. Pero incluye hasta 13 trabajos científicos, en parte colectivos.

La nota de prensa da muy poca relevancia a dos certificaciones importantes en el caso de una consejera que está al cargo de las enseñanzas artísticas de Madrid. Zarzalejo es “titulada en los estudios en Danza Española por el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en los estudios de Ballet Clásico por la Royal Academy of Dance de Londres”. Se trata de un centro británico de enorme prestigio, que quizás habrá certificado su nivel en una escuela española acreditada tras un examen, pero sin que la consejera haya asistido allí a clases, porque en 1998 la consejera cursaba Derecho en la Complutense. Prensa de la Consejería no ayuda a resolver las dudas.