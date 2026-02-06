Ir al contenido
Universidades desmiente el bulo: no vas a perder tu licenciatura esta semana

El ministerio niega el extendido rumor que apremiaba a convalidar el título anterior a Bolonia para que no se degrade

Elisa Silió
Elisa Silió
Madrid -
A raíz de una serie de mensajes que están circulando por Whatsapp apremiando sobre la urgencia de equiparar el título de licenciatura a máster, el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades ha escrito una nota de aclaración para desmentir el bulo. No existe ningún plazo para realizar esa correspondencia que, en caso de desear hacerla, se podría hacer de dos formas:

1) Con la presentación del título junto con la publicación en el BOE que declara dicha correspondencia.

2) Directamente descargando un certificado de correspondencia expedido por la Subdirección General de Títulos y Ordenación Universitaria a través de la Sede Electrónica.

La solicitud de correspondencia y una información más detallada se encuentra en este enlace.

El mensaje que corría por redes decía: “Holaaa, esto es para los que tenemos licenciatura antes de Bolonia... vamos los mayorcitos 😜😜😜 Me han contado que esta es la última semana para solicitar la convalidación de la licenciatura como máster, si no nos la dejan como grado. No se tarda nada, se necesita o clave o certificado digital y te descargas un pdf con la homologación. En un minuto me he sacado un máster y sin pagar nada!! 😂😂 Os paso el link de la página".

Antes del Plan Bolonia, puesto en marcha en la primera década del siglo XXI, en España se estudiaban diplomaturas de tres años y licenciaturas de cinco. Ahora ambas han confluido en grados de cuatro años. Actualmente, en el Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES), un instrumento para clasificar y comparar cualificaciones acreditadas, las licenciaturas pre-Bolonia equivalen a un nivel académico de grado + máster (nivel MECES 3) y se puede obtener un certificado de correspondencia gratuito en el Ministerio de Educación para acreditarlo.

