El auge de las competencias sociales en la captación de talento

El mercado laboral atraviesa una transformación profunda impulsada por dos fuerzas de gran alcance: la tecnológica y la demográfica. La primera está alterando la naturaleza misma del trabajo, modificando tareas, procesos y formas de organización en la práctica totalidad de los sectores. La segunda, marcada por el envejecimiento de la población, redefine la disponibilidad de talento, la composición de la fuerza laboral y las necesidades de relevo generacional. Lejos de operar de manera aislada, ambas dinámicas se entrelazan y generan cambios disruptivos que obligan a anticipar, en la medida de lo posible, cómo evolucionarán las competencias demandadas por las empresas. El desafío no es menor: si la adaptación de las habilidades no acompaña el ritmo de estos cambios, existe el riesgo de que determinados colectivos queden rezagados de forma persistente, con consecuencias económicas y sociales de largo alcance.

En este contexto, el análisis de vacantes publicadas en portales de empleo online ofrece una ventana privilegiada para comprender la evolución de la demanda de talento. Las vacantes no solo reflejan cuántos trabajadores se necesitan, sino también qué conocimientos, atributos y capacidades valoran las empresas en cada momento. A partir de esta premisa, en ISEAK hemos estudiado una base de datos desarrollada por Lightcast que recopila vacantes publicadas en España en más de 50.000 portales de empleo entre 2018 y 2025. El volumen de información es excepcional: más de diez millones de ofertas cuyo contenido textual permite identificar de forma sistemática las competencias solicitadas. Este enfoque, apoyado en técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje, facilita la detección de tendencias que a menudo pasan desapercibidas en las estadísticas tradicionales.

La explotación de estos datos arroja varios hallazgos relevantes. El principal es la creciente centralidad de las competencias sociales. Las habilidades no técnicas —especialmente aquellas asociadas a la interacción humana y relacional— no solo muestran el mayor crecimiento, sino que se sitúan entre los grupos de competencias más demandados por las empresas. Capacidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptación, la empatía o la resolución de problemas aparecen de manera recurrente en las ofertas de empleo, incluso en perfiles tradicionalmente considerados técnicos. Este patrón no se limita al agregado del mercado laboral, sino que se reproduce de forma sistemática al analizar las competencias requeridas dentro de cada ocupación. La transversalidad del fenómeno resulta particularmente significativa: independientemente del sector o nivel de cualificación, las competencias sociales emergen como un elemento común y cada vez más valorado.

Este resultado no implica que las competencias técnicas o especializadas pierdan relevancia, sino que apunta a su complementariedad. La transformación tecnológica y organizativa está aumentando el valor relativo de aquellas capacidades difícilmente automatizables, donde el juicio, la creatividad y la interacción humana resultan diferenciales. Al mismo tiempo, el envejecimiento demográfico y las tensiones de relevo generacional refuerzan la necesidad de trabajadores versátiles capaces de adaptarse a entornos cambiantes. En conjunto, estas dinámicas ayudan a explicar por qué las habilidades sociales adquieren un peso estratégico creciente en prácticamente todas las actividades económicas.

Un segundo resultado indica que las ocupaciones de mayor cualificación experimentan un ritmo más intenso de cambio en las competencias demandadas. Profesionales en ámbitos tecnológicos, de gestión, científicos o de ingeniería afrontan necesidades crecientes de actualización. Nuevas herramientas, metodologías y marcos de conocimiento emergen de forma continua, mientras que otras habilidades se vuelven obsoletas con rapidez. Paradójicamente, esta dinámica puede hacer a estos perfiles menos resilientes si no disponen de mecanismos eficaces de recualificación. No obstante, el análisis también revela matices relevantes: no todas las ocupaciones altamente cualificadas presentan la misma volatilidad. Sectores como la salud, la educación o el ámbito cultural muestran estructuras competenciales más estables, donde la interacción humana, el conocimiento tácito y las capacidades relacionales siguen siendo centrales. Esta diversidad subraya que la transformación del mercado laboral no es homogénea, sino sectorialmente diferenciada.

Finalmente, los datos también revelan que los trabajadores más jóvenes son quienes se encuentran más expuestos a estos cambios. Las nuevas generaciones acceden a un entorno laboral en el que las exigencias competenciales evolucionan con rapidez, lo que plantea interrogantes sobre la adecuación de los sistemas educativos. Universidades y centros de formación profesional afrontan el reto de preparar a los estudiantes para ocupaciones que se transformarán significativamente a lo largo de su vida laboral. La cuestión no se limita a transmitir conocimientos técnicos, sino a fomentar capacidades versátiles, pensamiento crítico y habilidades humanas que permitan navegar trayectorias profesionales cada vez menos lineales. Garantizar esta adaptación resulta crucial para evitar desajustes persistentes entre oferta educativa y demanda empresarial.

Las implicaciones de estos resultados invitan a repensar estrategias en múltiples niveles. El cambio acelerado exige superar el antiguo paradigma de formación generalista y adaptación progresiva. Las intervenciones deben ser ágiles, informadas y diseñadas de manera conjunta por los distintos actores, priorizando la transversalidad, la flexibilidad y la resiliencia. Resulta esencial fortalecer la conexión entre talento y empleo desde etapas tempranas. La orientación, la información transparente sobre tendencias de competencias y una mayor interacción entre instituciones educativas y empresas pueden facilitar decisiones formativas más alineadas con la realidad económica. Asimismo, el aprendizaje continuo debe convertirse en un eje central. Instrumentos que refuercen la autonomía —como cuentas individuales de formación o sistemas de microcredenciales— pueden favorecer actualizaciones más ágiles y adaptadas a necesidades cambiantes.

Las empresas, por su parte, desempeñan un papel decisivo en la consolidación de una cultura genuinamente orientada a las competencias. Invertir de manera sostenida en capital humano, diseñar programas de formación específica y fomentar la participación de los trabajadores en decisiones formativas no solo incrementa la productividad, sino que reduce riesgos de obsolescencia. Finalmente, las políticas públicas deben adoptar un enfoque proactivo, fortaleciendo las políticas activas de empleo, promoviendo tanto competencias técnicas como transversales y mejorando los sistemas de información y monitorización. Anticipar, más que reaccionar, será la clave para que la transformación del mercado laboral se traduzca en oportunidades amplias y no en brechas persistentes.