Díaz anima a los inquilinos a que prorroguen sus alquileres antes de que la congelación se vote en el Congreso

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid.

La vicepresidenta segunda dice que no llevarán la convalidación del decreto hasta “el último día” posible para ampliar esta ventana de oportunidad, antes de que lo tumbe la mayoría de derechas

El Gobierno aprobó el viernes pasado dos decretos: uno protagonizado por las rebajas de impuestos a la energía para aliviar el ascenso de los precios derivado del ataque a Irán, con muchas opciones de prosperar en el Congreso por el respaldo de la derecha; y otro que prorroga hasta dos años los alquileres y limita al 2% las actualizaciones, sin apenas visos de éxito por el ya declarado “no” de PP, Vox y Junts.

Dado ese escenario, Yolanda Díaz ha animado a los inquilinos a que aprovechen el tiempo que la medida aplique [desde su llegada al Boletín Oficial del Estado este sábado hasta que sea rechazado por el Congreso] para prorrogar sus contratos de alquiler. Este lunes, en una entrevista en Radio Nacional, ha dicho que no buscarán la convalidación de la medida hasta “el último día posible” [en 30 días desde su aprobación en el Consejo de Ministros] para ampliar esa ventana de oportunidad, que el máximo número de inquilinos se vean beneficiados antes de que la mayoría de derechas tumbe esta herramienta en el Congreso.

“Le pido a todas las personas a que insten a la prórroga del contrato de arrendamiento”, ha dicho la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo. “Le pido a esas personas”, ha insistido, “que insten a la prórroga para el mantenimiento de esas condiciones [que tengan ahora mismo], porque si no les pueden revalorizar su contrato de arrendamiento a un precio no del 2%, sino del 20%, del 30%, del 40% o hasta del 50%, como está pasando en todas las ciudades de mi país”.

Para que los inquilinos renueven sus contratos no solo es necesaria su voluntad expresa. También se debe dar la posición a favor de los que alquilan esos pisos. Es previsible que algunos inquilinos cuyos alquileres vencen ahora o en las próximas semanas puedan beneficiarse del decreto impulsado por el Gobierno, pero cuesta más imaginarlo para aquellos para los que no les cumpla justo en estos días.

Díaz ha lanzado este consejo a los inquilinos después de que le preguntasen cuándo se llevará al Congreso el decreto sobre vivienda, dado que este mismo jueves se convalidará el de rebajas de impuestos. “El último día”, ha aseverado Díaz. La ley exige que los reales decretos ley sean convalidados por el Congreso como tarde un mes después de su aprobación en el Consejo de Ministros, así que si se cumple lo que dice la responsable de Trabajo, el Parlamento no votaría este decreto hasta la cuarta semana de abril.

“¿Que después las tres derechas, se llamen Junts, PP o Vox, lo quieren tumbar? Que lo tumben, pero les va a salir caro", ha agregado Díaz, antes de animar a los sindicatos de inquilinos y a otros actores de la sociedad civil a que “se movilicen” para defender esta medida. “Lo que no puede ser es la indecencia de que les salga gratis [tumbar] está medida en un momento de guerra. Todos los dirigentes políticos con los que hablo, también los del PP, me dicen que sus hijos e hijas no pueden vivir fuera de sus casas. Que luego sean capaces de hacer esto en una situación de excepcionalidad absoluta...”, ha opinado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha restado importancia al choque entre los socios del pasado viernes, que retrasó el inicio de la reunión del gabinete. Sumar exigía que se aprobasen medidas específicas sobre vivienda, sobre las que dudaba el PSOE por la mayoría de derechas del Congreso. Finalmente el decreto de vivienda fue aprobado de forma separada, sin mezclar con las medidas que sí despiertan más apoyo de la Cámara.

“El Gobierno está bien, pero el mundo está muy mal. Las atrocidades que estamos viviendo ante una guerra criminal e ilegítima nos deben hacer pensar”, ha comentado Díaz. Sobre la configuración del espacio político a la izquierda del PSOE, que ella ya ha renunciado a liderar de nuevo, ha reiterado que tiene claro lo que hay que hacer: reeditar el 23-J. “Quien no esté, tendrá que explicarlo”, afirmó en una clara alusión a Podemos.