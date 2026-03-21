¿Cuánto ahorrarán los conductores? El Gobierno estima 16 euros menos para el depósito de gasolina

El Gobierno calcula que las rebajas fiscales a los carburantes aprobadas este viernes para mitigar el golpe económico de la guerra en Irán supondrán un ahorro de hasta 29 céntimos el litro de gasolina 95 y de 23 en el caso del diésel. Estas cifras han sido calculadas por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta los precios que tenían los combustibles este pasado jueves, 19 de marzo, cuando la gasolina 95 rondaba los 1,8 euros el litro y el gasóleo se situaba en torno a 1,9 euros.

El paquete de ayudas aprobado este viernes incluye una rebaja del IVA a los carburantes del 21% al 10% y una disminución del impuesto de hidrocarburos, que según el departamento dirigido por María Jesús Montero abaratará el litro de gasolina 95 hasta los 1,51 euros —comparado con los precios del jueves—. Esta disminución cristalizará en un ahorro de 16 euros para un depósito de 55 litros (que de 99 euros pasaría a costar 83,1).

El precio de la gasolina sin plomo 98, que el jueves costaba cerca de 1,94 euros el litro, se quedaría en 1,60 euros con la reducción fiscal, pues llenar un depósito de 55 litros pasaría de costar 107 euros a 88,1, suponiendo un ahorro de 18,5 euros. El diésel, por su parte, se abarataría hasta los 1,67 euros, con un ahorro previsto de 12,5 euros para llenar el depósito (92 euros frente a los 105 de antes de la rebaja).

El plan de ayudas anunciado este viernes por el presidente Pedro Sánchez contempla una batería de 80 medidas valoradas en 5.000 millones y centradas en mitigar el golpe económico causado por la guerra en Irán. El decreto ley se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y la semana que viene será sometido a la votación del Congreso para que lo convalide. Tan solo la rebaja del IVA a los combustibles supondrá un ahorro de 507 millones para ciudadanos y profesionales, según Hacienda, al que se sumarán otros 656,5 millones por la reducción del tipo impositivo del impuesto sobre hidrocarburos.

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero y la evolución del conflicto en una zona neurálgica a nivel mundial para la producción y comercialización de hidrocarburos están reduciendo la oferta y tensionando los precios internacionales de gas y petróleo. El precio del barril brent, de referencia para Europa, ha superado los 100 dólares el barril, una cota que no tocaba desde la invasión rusa de Ucrania, y ya ha hecho mella en el precio de los combustibles, que en España han registrado su mayor subida en ocho meses. El impacto también empieza a notarse en los mercados gasistas, y por ende en el precio de la electricidad.

Por ello, el decreto ley de respuesta a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, se centra en medidas energéticas. Además de las rebajas fiscales a los combustibles, el Gobierno ha aprobado una reducción del IVA de la electricidad y del gas (también pellets y leña) del 21% al 10%, ha rebajado del 5% al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y ha suspendido temporalmente el impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica.

También se ha congelado el precio máximo de venta del butano y propano, se ha extendido durante todo el año la prohibición de interrumpir suministros esenciales en los hogares más vulnerables y también los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, además de reforzar el bono térmico. Asimismo, los sectores profesionales más afectados recibirán apoyos focalizados: una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible, para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.