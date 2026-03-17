Meta reabre los miedos al impacto de la IA al planear un gran recorte de plantilla

Alta tensión en la industria tecnológica. Meta planea un fuerte ajuste de plantilla, que podría afectar a un 20% del total, según han publicado medios como Reuters o CNBC. Si este duro ajuste se materializa, podría afectar a más de 15.000 personas, dado que la matriz de Facebook contaba con más de 79.000 empleados a finales del año pasado.

La reestructuración coincide en un momento en el que la inteligencia artificial (IA) está comenzando a transformar el conjunto de la industria tecnológica. Según distintos medios estadounidenses, si estos despidos en Meta se concretan, la justificación podría ser diferente a la de los ajustes clásicos de plantilla, destinados a reducir costes.

Es decir, en lugar de referirse a una desaceleración del mercado de la publicidad o de una ralentización de la demanda, ya se está hablando del aumento de la eficiencia con la IA.

La empresa de Mark Zuckerberg ya ha apuntado a distintos ajustes. A principios de 2026, los medios se hicieron eco de un posible recorte de plantilla de la división de Reality Labs, dedicada al metaverso y la realidad virtual, del 10%. Con anterioridad, en la primavera de 2025, la firma recortó un número indeterminado de puestos en Oculus Studios, incluida en Reality Labs, como parte de una estrategia más amplia de eficiencia. En octubre del pasado año, Meta recortó 600 puestos en la división de productos e infraestructuras de IA.

En cualquier caso, los nuevos ajustes coinciden con un periodo de fuerte inversión de Meta en infraestructuras de IA. De hecho, la compañía prevé un gasto de capital en 2026, de entre 115.000 y 135.000 millones de dólares, en línea con otros hiperescaladores como Amazon, Alphabet, Microsoft y Oracle.

De todas formas, Meta no es la única empresa del sector de la IA que planea recortar plantilla. El mercado está a la espera del posible ajuste de Oracle, que podría afectar a entre 20.000 y 30.000 empleados. La empresa de Larry Ellison está inmersa en un momento de fuerte inversión, para hacer frente a la demanda de clientes como OpenAI, que ha disparado su deuda.

Entre las demás empresas envueltas en ajustes, Amazon confirmó en enero pasado la salida de 16.000 personas, y en marzo realizó otra ronda que afectó a su división de robótica. Amazon, que este año invertirá cerca de 200.000 millones de dólares en infraestructuras de IA, ya había hecho en octubre de 2025 un ajuste global que afectó a 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, incluidos cerca de un millar en España.

A su vez, Block, la empresa de Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, anunció a finales de febrero el despido de 4.000 empleados, lo que supone una reducción de cerca de un 40% de su plantilla, en un ajuste descrito como una apuesta por la IA que cambiará el futuro de la productividad laboral.

Salesforce, también envuelta en una amplia reorganización financiera para hacer frente a la crisis bursátil derivada el posible impacto de la IA en sus negocios, recortó en febrero pasado cerca de 1.000 empleos dentro de una reorientación de su estrategia hacia la unidad de IA, Agentforce.

También Autodesk anunció un recorte del 7% de su plantilla, Pinterest redujo su fuerza laboral en cerca de 15%, y Atlassian anunció 1.600 despidos para centrarse en productos y software empresarial basados ​​en IA.

Los datos publicados por agencias oficiales y consultoras especializadas apuntan a una fuerte presión sobre los empleos en el ámbito de la IA. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) señaló que el empleo en el sector de las tecnologías de la información cayó en 11.000 puestos en febrero y ha estado cayendo en un promedio de 5000 puestos de trabajo al mes durante el último año.

La firma especializada Challenger, Gray & Christmas apunta que el sector tecnológico registró 11.039 despidos en febrero y 33.330 en lo que va del año, un 51% más que en el mismo periodo del año anterior. Y la IA ya no es un factor secundario en los despidos: Los empleadores vincularon la IA a 4.680 despidos en febrero, lo que equivale al 10% de todos los despidos confirmados ese mes. En lo que va del año, la IA fue responsable de 12.304 despidos, o aproximadamente el 8% de los planes de despido anunciados.