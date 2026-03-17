El Gobierno y Naturgy sopesan comprar más gas argelino por la guerra en Irán

Detalle de la toma de aire y de la chimenea durante la instalación de los turbocompresores en la Estación de Compresión. Beni Saf, Argelia.

La guerra en Irán y el consiguiente bloqueo del crítico estrecho de Ormuz continúa redibujando las cadenas globales de suministro. Según informa Bloomberg citando a fuentes cercanas a las conversaciones, el Gobierno y Naturgy están sopesando incrementar el volumen de importaciones hacia España de gas natural procedente de Argelia. El movimiento se produce en medio de las disrupciones generadas por la guerra y tras una subida del 60% desde el inicio de las hostilidades en el gas TTF, el mercado que sirve de referencia en Europa.

Argelia ha jugado históricamente un papel crítico para el mercado español de gas, pero la relación entre ambos países no ha estado exenta de momentos de tensión. Argelia y España están conectados por dos gasoductos diferentes, el denominado Medgaz, que une directamente las costas argelinas con Almería, y el Magreb-Europa, uno que atraviesa Marruecos que fue cerrado en 2021 por Argel en medio de una escalada diplomática entre los dos países norafricanos. Posteriormente, el reconocimiento de la propuesta marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, tensó las relaciones también entre Argel y Madrid.

Aunque el flujo de gas se detuvo en el Magreb-Europa, este recurso siguió enviándose desde Argelia hacia Almería a través del Medgaz. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 2025, Argelia fue nuestro principal suministrador de gas por delante de Estados Unidos, con 128.502 GW/h enviados, el 34,56% de todo el gas que España importó el año pasado.

De acuerdo con las explicaciones que las anteriormente citadas fuentes han proporcionado a Bloomberg, más que solicitar la reapertura del Magreb-Europa, el plan de España pasa por pedir que el Medgaz funcione a plena capacidad. El Medgaz tiene una capacidad de transporte de gas de 32 millones de metros cúbicos al día, mientras que los flujos diarios alcanzaron unos volúmenes medios de 28 millones de metros cúbicos en enero y febrero, de acuerdo con los datos de BloombergNEF.

En 2025, solo 6.403 GW/h de gas fueron enviados desde Oriente Próximo a España, pero pese a esta relativamente baja exposición directa, el país no es ajeno a las sacudidas de precios tanto en el petróleo como en el gas que ha provocado el cierre de Ormuz, una arteria por la que pasa aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas. La mayor planta de gas natural licuado del mundo, la catarí Ras Laffan, cesó sus operaciones a comienzos de marzo tras un ataque de un dron iraní. Como resultado de estos auges de precios, el Gobierno prevé el anuncio de un paquete de medidas de alivio para este próximo viernes.