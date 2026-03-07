Emirates reanuda sus vuelos desde Dubái

La aerolínea emiratí Emirates ha reanudado este sábado sus operaciones tras una semana con casi todos sus aviones en tierra por la guerra de Irán, según ha informado la compañía en X. En el mismo, informa a los pasajeros con reservas confirmadas para los vuelos de hoy que pueden dirigirse al aeropuerto. Entre esos viajeros también incluye a aquellos clientes “en tránsito” en Dubái, siempre y cuando su vuelo de conexión también vaya a ser operado.

La compañía asegura que está pendiente de la situación en la región y que desarrollará su calendario operativo en consecuencia. De hecho, a primera hora del sábado en Dubái, madrugada en España, la aerolínea anunció que suspendía sus vuelos hasta nuevo aviso, que llegó apenas una hora después. El aeropuerto internacional de Dubái, uno de los más concurridos del mundo para viajes de larga distancia, también dejó en pausa temporalmente sus operaciones al inicio de la jornada, tras interceptar el país varios proyectiles en su espacio aéreo.

La decisión de reanudar los vuelos de Emirates, que ha estado operando servicios limitados desde Dubái y Abu Dabi a través de corredores aéreos seguros, se ha conocido la misma mañana que Irán ha anunciado que suspenderá los bombardeos contra sus países vecinos a menos que los ataques provengan de ellos.

Emirates se ha visto obligada a cancelar miles de vuelos por los ataques de represalia de Irán, que llevaron a los Emiratos Árabes Unidos a cerrar su espacio aéreo y causaron daños estructurales menores en el centro de operaciones del aeropuerto internacional de Dubái.

Vuelos a Qatar

Las aerolíneas en Qatar, Baréin y Kuwait también han visto suspendidas sus operaciones. Etihad, con sede en Abu Dabi, dijo el viernes que planeaba reanudar operaciones en algunas rutas. Por su parte, Qatar Airways ha señalado este sábado a través de X que, aunque sus operaciones continúan suspendidas por el cierre del espacio aéreo catarí, sí que va a fletar mañana domingo varios vuelos con destino Doha desde Madrid, Londres, París, Roma, Frankfurt y Bangkok. La compañía añade que ha obtenido una autorización temporal de la Autoridad de aviación civil de Catar, ya que se ha habilitado un corredor aéreo seguro.

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea extendió el viernes su recomendación de no volar a Oriente Medio y al Golfo Pérsico hasta el próximo miércoles 11 de marzo. Además de al espacio aéreo de Irán, la advertencia hace alusión a Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano y Omán. Y afecta tanto a las aerolíneas europeas, como a vuelos operados por aerolíneas de terceros países, pero con origen o destino en la Unión Europea.