Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
Ataque contra Irán

Emirates reanuda sus vuelos desde Dubái

Qatar Airways operará solo algunos aviones el domingo con destino Doha, uno de ellos desde Madrid

Un avión de Emirates despega este sábado desde el aeropuerto de Dubái.Stringer (REUTERS)
El País
El País
Madrid -

La aerolínea emiratí Emirates ha reanudado este sábado sus operaciones tras una semana con casi todos sus aviones en tierra por la guerra de Irán, según ha informado la compañía en X. En el mismo, informa a los pasajeros con reservas confirmadas para los vuelos de hoy que pueden dirigirse al aeropuerto. Entre esos viajeros también incluye a aquellos clientes “en tránsito” en Dubái, siempre y cuando su vuelo de conexión también vaya a ser operado.

La compañía asegura que está pendiente de la situación en la región y que desarrollará su calendario operativo en consecuencia. De hecho, a primera hora del sábado en Dubái, madrugada en España, la aerolínea anunció que suspendía sus vuelos hasta nuevo aviso, que llegó apenas una hora después. El aeropuerto internacional de Dubái, uno de los más concurridos del mundo para viajes de larga distancia, también dejó en pausa temporalmente sus operaciones al inicio de la jornada, tras interceptar el país varios proyectiles en su espacio aéreo.

La decisión de reanudar los vuelos de Emirates, que ha estado operando servicios limitados desde Dubái y Abu Dabi a través de corredores aéreos seguros, se ha conocido la misma mañana que Irán ha anunciado que suspenderá los bombardeos contra sus países vecinos a menos que los ataques provengan de ellos.

Emirates se ha visto obligada a cancelar miles de vuelos por los ataques de represalia de Irán, que llevaron a los Emiratos Árabes Unidos a cerrar su espacio aéreo y causaron daños estructurales menores en el centro de operaciones del aeropuerto internacional de Dubái.

Vuelos a Qatar

Las aerolíneas en Qatar, Baréin y Kuwait también han visto suspendidas sus operaciones. Etihad, con sede en Abu Dabi, dijo el viernes que planeaba reanudar operaciones en algunas rutas. Por su parte, Qatar Airways ha señalado este sábado a través de X que, aunque sus operaciones continúan suspendidas por el cierre del espacio aéreo catarí, sí que va a fletar mañana domingo varios vuelos con destino Doha desde Madrid, Londres, París, Roma, Frankfurt y Bangkok. La compañía añade que ha obtenido una autorización temporal de la Autoridad de aviación civil de Catar, ya que se ha habilitado un corredor aéreo seguro.

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea extendió el viernes su recomendación de no volar a Oriente Medio y al Golfo Pérsico hasta el próximo miércoles 11 de marzo. Además de al espacio aéreo de Irán, la advertencia hace alusión a Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano y Omán. Y afecta tanto a las aerolíneas europeas, como a vuelos operados por aerolíneas de terceros países, pero con origen o destino en la Unión Europea.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de 5 camisetas básicas de algodón para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Luz de lectura para el cuello con 3 niveles de luz. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Giroscopio de mano para fortalecer muñeca y antebrazo. COMPRA POR 16,99 €
escaparate
Luz de emergencia V16 con geolocalización conectada con la DGT. COMPRA POR 29,95€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_