El sector del turismo anticipa un trasvase de viajeros hacia España por el conflicto en Oriente Próximo

El turismo empieza reflejar el impacto de los ataques a Irán, el cierre del espacio aéreo en varios países de Oriente Próximo como consecuencia de la respuesta iraní, así como las represalias contra Israel y aquellos países que tengan bases militares de EE UU en su territorio. Los operadores turísticos registran ya las primeras cancelaciones de viajes en la zona. Y un efecto colateral que empiezan a anticipar los empresarios del sector es el trasvase hacia España de turistas que tenían como destino lugares como Egipto y Turquía. Esa mejora de perspectivas se produce en un contexto de enfriamiento de las llegadas en enero, que solo crecieron un 1,2% interanual, por el descenso experimentado por Alemania y Francia.

TUI, el mayor grupo turístico de Europa, corrobora esa expectativa de trasvase. “En el contexto actual podríamos observar un mayor interés a corto plazo por destinos del Mediterráneo como España, Portugal e Italia”, recalca a este diario un portavoz del gigante alemán. El propio consejero delegado de TUI, Sebastian Ebel, transmitió esa impresión en la reunión que mantuvo este jueves con la patronal hotelera de Mallorca en la ITB de Alemania, una de las tres ferias de turismo más importantes de Europa junto a la World Travel Market del Reino Unido y Fitur en España.

De momento lo que ya se percibe son anulaciones de viajes. “Están aumentando bastante las solicitudes de cancelación, sobre todo en destinos cercanos [al conflicto] como Egipto, Jordania o Dubái. Aunque en muchos casos todo sigue operando con normalidad, el miedo está influyendo en la decisión de viajar allí”, subraya un portavoz de Destinia, una agencia online que aspira a alcanzar pronto el hito de los 300 millones de euros anuales de facturación. “También hay inquietud en viajes previstos dentro de varios meses, aunque de momento no hay medidas especiales para fechas más lejanas y se recomienda esperar”, añade.

El escenario más plausible es que se produzcan cancelaciones en los destinos más visitados en el Norte de África y en Oriente Próximo, como Egipto y Turquía, que compiten directamente con España para atraer viajeros a los destinos vacacionales (en temporada baja en el caso de Egipto y en temporada alta en el de Turquía). Egipto comparte 266 kilómetros de frontera con Israel, por lo que su cercanía con uno de los promotores de los ataques a Irán le convierte en un objetivo para Irán y sus aliados. Un empresario hotelero, con activos en Lanzarote y Gran Canaria, que prefiere permanecer en el anonimato, vaticina que habrá un trasvase de viajeros desde esos dos destinos hacia Canarias en las próximas semanas. “No será masivo, pero habrá turistas alemanes y británicos que optarán por otros destinos más seguros como Canarias, aunque el precio medio para visitar un destino español duplica o triplica el de uno egipcio o turco, a pesar de la hiperinflación de este último". Por ese motivo cree que existen también otras opciones: “No sería descartable que esos mismos turistas optaran por quedarse en sus países de origen en verano, siempre y cuando la climatología acompañe”.

Turquía y Egipto son los dos destinos más visitados de la región afectada por la guerra de EE UU e Israel contra Irán y compiten directamente con España por atraer viajeros a sus playas. Turquía es el quinto destino más visitado del mundo, con 54 millones de viajeros, y Egipto ha experimentado un fuerte crecimiento en la llegada de viajeros hasta alcanzar los 19 millones de viajeros en 2025. En una entrevista reciente coincidiendo con la última edición de Fitur, el ministro egipcio de Turismo, Sherif Fathy, avanzó que el plan estatal preveía alcanzar la icónica cifra de 30 millones de turistas en 2029, lo que supondría ganar 11 millones de turistas en cuatro años, a una media anual de 2,7 millones de viajeros al año.

¿Cuál podría ser la velocidad de ese trasvase? Exceltur, la organización que agrupa a 29 de las mayores empresas de la industria, como Meliá, RIU, Iberia, Viajes El Corte Inglés, Amadeus o HBX, recuerda un estudio que realizó en 2015 para calcular cuál fue el impacto de la Primavera Árabe, iniciada a finales de 2010 con los levantamientos de la población civil en Túnez y posteriormente en Egipto, en el traslado de viajeros desde esos países a España. El estudio concluyó que la cifra osciló entre los 6,3 y los 8,2 millones de turistas prestados en esos cuatro años.

Egipto y Turquía comparten, además, sus tres principales mercados emisores. El primero es Rusia, cuyos turistas han encontrado dos refugios perfectos ante el veto impuesto por la UE a raíz de la invasión de Ucrania. El segundo es Alemania y el tercero es el Reino Unido. Lo que ninguno de los empresarios consultados se atreve a pronosticar es si los viajeros de los dos últimos mercados se decantarán por un menor precio o por una mayor seguridad, aunque sea a costa de rascarse el bolsillo.