Las grandes del Ibex alertan del impacto sobre su negocio del ataque de Trump a Irán

El terremoto global que ha desatado el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán afecta directa o indirectamente a las grandes compañías del Ibex-35, tal y como habían alertado a sus inversores en las últimas semanas en los distintos informes que han presentado. Compañías como Santander, Telefónica, Repsol, BBVA, Endesa, Naturgy, Ferrovial, Acciona, Indra o, fuera del principal selectivo de Bolsa, otras grandes firmas como El Corte Inglés, han remitido durante el mes de febrero documentación en la que advierten que el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, consumado este pasado fin de semana, tiene impacto sobre sus negocios en distintas vertientes.

Así, estas empresas, que operan a nivel global, ya avisaron de que un conflicto en la zona supondría un golpe para los mercados energéticos, la inflación, la estabilidad de los mercados financieros, las cadenas de suministros, el comercio mundial o la situación macroeconómica general, entre otros factores.

Algunas de ellas se refieren directamente a la problemática concreta con Irán. Este es el caso de Repsol. La energética global avisa en su último informe anual consolidado publicado hace pocos días que la incertidumbre sobre las tensiones geopolíticas y las perturbaciones comerciales sigue siendo elevada, especialmente “en relación con la evolución en países exportadores clave como Venezuela, Irán e incluso Rusia, cuyos acontecimientos podrían reintroducir episodios de volatilidad en el mercado”.

Endesa, otra energética, señala respecto de un agravamiento de la situación de crisis de los conflictos en Oriente Medio que “puede provocar posibles retrasos en los suministros e incumplimiento de contratos a nivel de cadena de suministro. La materialización de este suceso podría afectar negativamente a los negocios, resultados, posición financiera y flujos de caja de Endesa”. También Naturgy, principal operador gasista española, hace mención en sus últimas publicaciones enviadas a los supervisores, con motivo de toda la documentación que las compañías deben remitir con el cierre de sus cuentas anuales, el conflicto de Oriente Medio.

El mercado ha reaccionado con virulencia. El precio del gas se ha disparado un 40% este lunes, después de los ataques sobre el régimen de los ayatolás el pasado fin de semana. La posibilidad de que se cierre un mercado exportador como el iraní afecta directamente al precio de la energía. El petróleo también lo ha notado. Este inicio de semana ha arrancado con subidas del 7% para el barril de Brent, la referencia del crudo en Europa. Y todo apunta a un recrudecimiento de la situación después de que a última hora de este lunes, la Guarda Revolucionaria iraní ordenara el cierre total del estrecho de Ormuz, arteria del comercio en la zona.

El Gobierno español trata de tranquilizar sobre esta cuestión a nivel nacional. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que “el suministro energético de España se encuentra ampliamente diversificado y sólo del orden del 5% del petróleo y el 2% del gas español transita por el Estrecho de Ormuz”, que es el paso que más se está viendo afectado por las hostilidades. Sin embargo, España no escapa al aumento de precios.

Y las empresas sienten el impacto. Acciona señala que “el conflicto bélico en Oriente Medio es un factor de riesgo para la economía mundial, que han tenido como resultado una ralentización del crecimiento económico y un aumento de nivel de precios, en particular de los precios de la energía y de los alimentos”. “Estos factores han comprometido la estabilidad financiera, no sólo en Europa sino en el resto del mundo, en la medida en que el encarecimiento de las materias primas y el aumento de los precios de la energía suponen una dificultad en la toma de decisiones de los bancos centrales, lo que implica un mayor riesgo para la estabilidad financiera y la realización de estimaciones económicas”, añade la multinacional.

En la misma línea se expresa el Banco Santander, que admite que “ha intensificado su enfoque en la gestión de estos riesgos”, en referencia a focos problemáticos como el de Oriente Medio, del que ya alertaba en su última memoria anual publicada en febrero. “La posible reanudación del conflicto y su potencial escalada generan un foco adicional de vulnerabilidad global, que podría desestabilizar los mercados de materias primas, las cadenas de suministro energético y rutas comerciales clave. Estas tensiones podrían traducirse en presiones inflacionistas adicionales, un deterioro de las condiciones financieras y un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento internacional”, subrayaba. También BBVA hace referencia directa a las tensiones crecientes en Irán como factor a tener en cuenta por las consecuencias negativas que provocaría.

Pero el efecto va mucho más allá de lo evidente. Telefónica ya incluye el conflicto que ahora se libra en la región como un riesgo consumado. La operadora de telecomunicaciones asumía la pasada semana que “es probable que aumente la incertidumbre sobre el curso de los conflictos actuales y sus consecuencias” y advertía de que “los niveles de tensión siguen siendo altos y podrían extenderse a otras zonas” como, por ejemplo, Irán. “Como resultado de los conflictos, más sectores se consideran ‘estratégicos’ para la seguridad nacional y están sujetos a sanciones, controles de exportación y a prohibiciones de inversión, entre ellos la IA, los semiconductores, la biotecnología, la computación cuántica, los drones y las tierras raras”, concluye Telefónica.

Ferrovial ve directamente las consecuencias de este conflicto incipiente, en tanto apunta a que ya en 2025 el tráfico aéreo se resintió por los conflictos. Esto le afecta en aeropuertos que gestiona, como el de Dalaman, en Turquía. “Durante 2025, el sector turístico turco se vio afectado negativamente por factores macroeconómicos (una inflación persistentemente alta, sin una devaluación monetaria similar, lo que resultó en precios más altos para los turistas) y factores geopolíticos (conflictos en Oriente Medio y Ucrania)”. Las aerolíneas han suspendido vuelos en la zona desde el pasado fin de semana.

Indra, aunque se beneficia del ambiente bélico por el aumento del gasto global en defensa, no pasa por alto este riesgo en Oriente Medio. “El conflicto ha tenido repercusión en toda la región durante varios años, con enfrentamientos entre Israel y la milicia Hezbolá en el Líbano, así como la disrupción en las rutas marítimas que atraviesan el Canal de Suez, debido al riesgo de ataque de las milicias hutíes. Otra de las ramificaciones del conflicto han sido los episodios de enfrentamiento directo entre Israel e Irán, que incluso han contado con una implicación directa de EEUU, tanto en el plano militar como en el diplomático”, expone la empresa en sus análisis.

Fuera del Ibex, pero sin salir del ámbito de la gran empresa española, El Corte Inglés declaró el pasado viernes en un programa de deuda que “existen numerosos factores [entre los que destaca el conflicto en Oriente Medio] que afectan y que pueden seguir afectando a la economía y a los mercados financieros en los próximos meses, lo que ha dado lugar a un contexto de incertidumbre macroeconómica con repercusiones económicas y financieras significativas”.