El euríbor da otro leve respiro en febrero y afronta un largo periodo de estabilidad

La cuota hipotecaria ha dejado de dar grandes sorpresas en la cuenta bancaria al propietario que no sigue el día a día del euríbor. El indicador lleva diez meses en modo lateral, con variaciones inferiores a una décima en cada nuevo dato, casi el mismo tiempo que lleva el Banco Central Europeo (BCE) sin tocar los tipos de interés, intactos desde el pasado junio. En febrero, el euríbor cerró en el 2,221%, por debajo del 2,245% del mes anterior, y del 2,407% de hace un año.

En ese escenario de escasa volatilidad, el próximo hito llegará en abril. Si la tendencia se mantiene, las hipotecas que se revisen cada 12 meses y les toque hacerlo con el euríbor de ese mes experimentarán subidas en la cuota, algo que no sucede desde marzo de 2024, hace prácticamente dos años. Seguirá así la senda iniciada por las hipotecas con revisión semestral, que desde octubre se han encarecido.

Mientras tanto, las buenas noticias siguen para los hipotecados a 12 meses a tipo variable. En febrero, una hipoteca media, que en 2025 fue de 163.738 euros a pagar en 25 años, se ahorrará todavía unos 27 euros al mes, o lo que es lo mismo, 325 euros al año.

El fin del abaratamiento hipotecario no será abrupto. Dado que los movimientos están siendo muy leves, también lo serán los cambios en las cuotas. Su evolución, en cualquier caso, puede seguir animando el mercado inmobiliario. Tras más de un año y medio con el euríbor por encima del 3% —entre diciembre de 2022 y agosto de 2024— por la crisis inflacionista que asoló al mundo por la guerra en Ucrania, las tasas actuales, ligeramente superiores al 2%, impulsan a muchos hogares a endeudarse para comprar una vivienda, para aprovechar que los intereses están contenidos y escapar de un mercado del alquiler sobrecalentado. Ello ha propiciado que la adquisición de vivienda superara en 2025 las 700.000 operaciones, una cifra que no se veía desde 2007, cuando la burbuja de principios de siglo estaba a punto de estallar.

La actual parálisis del euríbor permite a la banca organizar su estrategia de oferta hipotecaria sin temor a vaivenes inesperados. Las entidades financieras han maximizado las ganancias durante los tiempos de euríbor alto, porque los hipotecados a tipo variable vieron cómo sus cuotas se disparaban. Ahora, con la normalización del euríbor y de los tipos de interés del BCE, ese beneficio extra ha desaparecido. España es el segundo país de la zona euro, tras Malta, con las hipotecas más baratas: a cierre de 2025, el tipo medio fue del 2,61%, según datos del BCE.

Los préstamos siguen siendo una importante fuente de ingresos, ya que la caída de los intereses que reciben se ha suplido con un aumento del volumen de créditos concedidos, más de medio millón en 2025, la cifra más elevada en 15 años, pese a que el precio de las casas marcó un nuevo récord.

Esos dos fenómenos, el de pisos mucho más caros y crecimiento de las hipotecas concedidas, no son contradictorios. Porque aunque la subida de precios, del 9,6% en 2025 según el Colegio de Registradores, deja fuera del mercado a una parte de los interesados en adquirir una vivienda, por incumplir los criterios de solvencia que exige la banca, a otros les empuja a adelantar la compra para protegerse ante nuevas alzas de precios, animando así la firma de hipotecas.

Estabilidad

Antonio Gallardo, experto económico de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), estima que el euríbor está cumpliendo con el guion esperado. “Salvo shock externo que mueva los tipos, esperamos estabilidad en este primer tramo del año".

Entre esos posibles factores que podrían romper el actual equilibrio de la inflación y obligar a intervenir a Fráncfort, afectando así al euríbor, están los nuevos frentes geopolíticos abiertos en Afganistán e Irán, y la incertidumbre comercial desatada tras tumbar el Tribunal Supremo de EE UU gran parte de los aranceles de Donald Trump, que como respuesta ha fijado una tarifa global del 15%. También la evolución del mercado de divisas: un excesivo fortalecimiento del euro frente al dólar podría despertar en el BCE la idea de que es necesario un nuevo recorte de tipos.

El escenario central para los expertos, sin embargo, sigue siendo el de un largo periodo de pocos cambios: según el departamento de Análisis y Mercados de Bankinter, el euríbor a 12 meses se situará entre el 2,25% y 2,30% en 2026, y entre el 2,30% y el 2,35% en 2027, muy cerca de los niveles actuales. “Coincidimos con el consenso del mercado en que no se producirán movimientos de tipos en los próximos trimestres, lo que debería mantener al euríbor oscilando dentro de una horquilla relativamente estrecha”, explica Diego Barnuevo, analista de mercados de Ebury.