Transportes defiende que los restos que conservó del accidente de Adamuz no estaban precintados por la Guardia Civil

El Ministerio de Transportes defiende su actuación en la retirada del material que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil dejó en la zona del accidente de Adamuz, que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 pasajeros por la colisión y el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. Después de conocerse un auto de la titular del tribunal de Montoro (Córdoba) del 10 de febrero que instruye la causa del accidente, en la que reclamaba a Adif, la empresa encargada de la vía, que se abstuviera “de realizar cualquier operación tendente a la extracción o traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa”, el secretario de Estado de Infraestructuras, José Antonio Santano, ha comparecido este martes para asegurar que ese traslado de material bajo el foco se produjo una vez que la Guardia Civil había recogido las pruebas consideradas necesarias para la investigación y que la jueza había dado permiso para iniciar las obras de la construcción de las vías para recuperar el servicio de la línea entre Madrid y Sevilla. ¿Por qué se conservaron? “Adif ha preservado elementos que le parecieron que podían ser de interés”, ha respondido el número dos del ministro Óscar Puente, porque las soldaduras eran similares a las del raíl que supuestamente acabó produciendo el accidente.

Santano ha defendido que la actuación de Adif se produjo con ese permiso y sobre piezas que no estaban precintadas, por lo que se daba por hecho que no eran consideradas pruebas. No obstante, el secretario de Estado ha destacado que Adif decidió retirar el material, que se situaba a entre 127 y 380 metros cuadrados de la zona cero del accidente, y trasladarlo a un almacén de Hornachuelos después de que técnicos de Ineco los fotografiaran e inventariaran, como consta en un informe del 9 de febrero que fue trasladado a la Guardia Civil y a la jueza. De no haberse guardado en el almacén, defiende el ministerio, el destino definitivo de esas pruebas hubiera sido el achatarramiento y su destrucción como pruebas. Santano ha defendido que esa tarea suma a la investigación del accidente unos “elementos probatorios que nadie consideró conservar”.

En Barcelona, donde sigue desde la proximidad la crisis ferroviaria en la que está sumida Cataluña por el estado de la red de Rodalies, Santano ha convocado una comparecencia ante los periodistas para intentar dar su versión de la reprimenda de la jueza que instruye el caso y el supuesto “intento de fijar algún elemento turbio“ con el trabajo realizado por Adif en relación con el trágico accidente de Adamuz. La tesis del ministerio es que el permiso para iniciar los trabajos de reconstrucción de la vía llegó por vía judicial el 27 de enero con un auto que señalaba: “todas las mediciones, actuaciones y recogida de evidencias han finalizado por lo que no hay reparo” para emprender los trabajos de reconstrucción.

Esa orden llegó cinco días después de que, el 22 de enero, finalizaran las últimas tareas de rescate y se retiraran, por parte de la Guardia Civil y de la CIAF, todo el material que se consideraba probatorio, sin el establecimiento de medidas cautelares que permitiera pensar que el resto de material existente en las vías, sin precintos que hicieran ver que se tenían que ser preservados, se tuviera que salvaguardar. Pese a ello se optó por reservar algunas piezas en el almacén cordobés de Adif. No obstante, la Guardia Civil se descolgó el 7 de febrero con una petición sobre algunos elementos, a lo que siguió el auto de la jueza. El 13 de febrero Adif puso a disposición de la autoridad judicial los elementos retirados de la zona y conservados antes de iniciar los trabajos en la vía.