Cuatro de cada 10 horas extra se quedan sin pago ni compensación y ahorran a las empresas 3.243 millones al año

Un estudio de CC OO con datos públicos destaca que el 5% de los empleados declara trabajar fuera de su horario en vísperas de que Trabajo se disponga a endurecer el registro horario

Los asalariados que declararon hacer horas extra en 2025 ascendieron a 945.000, el 5% del total de empleados por cuenta ajena, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE. Esta cantidad representó un porcentaje prácticamente similar al del año anterior (5,1%). Igualmente, el pasado año se mantuvo estancado el porcentaje de asalariados que realizó horas de más sin cobrar (ni en forma de salario ni de descanso): el 2,3% del total de asalariados, igual que el año anterior, según se desprende de los datos de la EPA analizados por el gabinete económico de Comisiones Obreras (CC OO) y publicados este lunes. Esas horas sin cobrar ni compensar suponen casi cuatro de cada 10 de las extraordinarias, de acuerdo con el informe.

Esta situación lleva al sindicato a denunciar que las horas extraordinarias no compensadas “siguen siendo una forma de explotación laboral persistente desde hace décadas, que afecta a cientos de miles de empleados cada año y que no se ha logrado reducir en de manera significativa en los últimos años, a pesar de la aprobación de normativa específica como el registro obligatorio de la jornada de trabajo”.

Precisamente, el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aguarda a recibir los resultados de los informes pertinentes sobre un endurecimiento de este registro horario para, en cuanto reciban el visto bueno de organismos como el Consejo de Estado o la Agencia de protección de datos, aprobar nuevas condiciones para la forma en la que los trabajadores deberán registrar las horas que trabajan diariamente. Este nuevo sistema de registro horario deberá ser obligatoriamente digital e interoperable y, previsiblemente, si el contenido del texto normativo no cambia finalmente, deberá detallar, entre otras muchas cosas, cómo se compensa cada hora extra que haga el trabajador.

En total, el pasado año se trabajaron de media 6,38 millones de horas extras a la semana. De ese volumen, cuatro de cada diez horas realizadas (el 39%) no se cotizó, ni se pagó ni se compensó con descanso. Dicho de otro modo: cada semana de media se trabajaron 2,49 millones de horas que los empleadores no pagaron, pero se beneficiaron y apropiaron de ese trabajo.

Así, cada persona que realizó horas extra no pagadas en 2025 trabajó 5,6 horas semanales de media sin remuneración. Esto supone un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, equivalente a 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones. Todo esto multiplicado por las personas que las realizaron indica que las horas extras no pagadas supusieron un coste laboral anual, que se ahorraron las empresas, de 3.243 millones de euros (salario bruto y cotizaciones sociales).

160.000 puestos no creados

El sindicato calcula también cuánto empleo a tiempo completo se habría generado el pasado año si no se hubieran realizado las horas extra. En concreto, ese tiempo de más que pasaron los trabajadores en su puesto equivalió a 160.000 empleos a jornada completa. De estos, 62.000 se corresponderían con las horas extra no pagadas por las empresas.

Centrándose en el tiempo de más que no se compensa ni con dinero ni con descanso, el sindicato detalla qué sectores concentraron mayor porcentaje de personas asalariadas que trabajaron horas extra no remuneradas respecto al total de asalariados de dicha actividad. El primer lugar lo ocupan las finanzas y seguros, donde el 5,6% de sus asalariados trabajó horas extra no pagadas. Le siguen la educación (el 4,9% realizó horas extra no pagadas); las actividades profesionales, científicas y técnicas (4,6%); e información y comunicaciones (4%).

Si lo que se analiza son los sectores “con mayor intensidad media de horas extra no pagadas por asalariado” estos fueron los trabajadores transporte y almacenamiento. 32.000 empleados de esta actividad dedicaron un tiempo extra sin obtener compensación, y de media hicieron 8,3 horas extra no pagadas a la semana. Le siguieron la agricultura y ganadería (3.000 trabajadores afectados con una media 7,1 horas extra no pagadas a la semana) y la construcción (18.000 trabajadores, 6,5 horas semanales).

Los técnicos de comisiones también analizan una tercera métrica de esta problemática, observando los sectores con mayor volumen de trabajadores en esta situación en números absolutos. Así, de las 441.000 personas asalariadas que semanalmente hicieron horas extras no pagadas, 72.000 trabajaban en la educación, 49.000 en industria manufacturera, 46.000 en comercio, 41.000 en actividades profesionales, científicas y técnicas; y 33.000 en Administración Pública y defensa.