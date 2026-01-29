Trump vuelve a arremeter contra Powell por no bajar los tipos de interés

Donald Trump no es un hombre sutil. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a atacar a Jerome Powell, el máximo responsable de la Reserva Federal (Fed), el organismo que decide sobre el rumbo de los tipos de interés. Menos de 24 horas después de que el banquero advirtiera sobre el riesgo para la credibilidad de la Fed que suponen las injerencias de la Casa Blanca, el mandatario republicano ha vuelto a lanzar una andanada. “Jerome Too Late (tardón) Powell volvió a negarse a bajar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas", escribió a través de su red social Truth, la plataforma en la cual vierte sus opiniones. La reacción del republicano se producen un día después de la última reunión de la Fed en la que decidió mantener intactos los tipos de interés después de tres rebajas consecutivas a finales del año pasado.

“Está perjudicando a nuestro país y a su seguridad nacional. Deberíamos tener ahora una tasa sustancialmente más baja, dado que incluso este imbécil admite que la inflación ya no es un problema ni una amenaza”, señaló el inquilino del Despacho Oval, que lleva meses hostigando al presidente de la Reserva Federal con insultos y amenazas para que rebaje los tipos de interés de forma más agresiva. Trump le exige, sin tener en cuenta que la Fed es un organismo independiente, que solo responde ante el Congreso, que reduzca el precio del dinero hasta el entorno del 1% frente al rango de entre 3,5% y el 3,75% en que están ahora. Unos tipos más bajos rebajan los costes de financiación y estimulan la economía.

“La Reserva Federal debería bajar sustancialmente las tasas de interés, ¡AHORA! Los aranceles han hecho a Estados Unidos fuerte y poderoso otra vez, mucho más fuerte y poderoso que cualquier otra nación. En consonancia con esta fortaleza, tanto financiera como de otro tipo, ¡DEBERÍAMOS ESTAR PAGANDO TASAS DE INTERÉS MÁS BAJAS QUE CUALQUIER OTRO PAÍS DEL MUNDO!“, ha escrito Trump en Truth, la plataforma que creó después de que los grandes grupos tecnológicos cerraran sus cuentas de las redes sociales por instigar a una turba a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021 para impedir la confirmación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales celebradas dos meses antes.

La Reserva Federal decide el nivel del precio del dinero conforme a sus dos mandatos: la estabilidad de precios, y la creación de empleo. En la última reunión de la institución, la Fed ve que los riesgos sobre sus dos mandatos están equilibrados y, según su declaración de ayer, parece preocuparle más la inflación persistente, en el 2,8%, que la creación de empleo.

La institución monetaria señaló en su comunicación difundida este miércoles tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo que aprueba las subidas y bajadas de las tasas: “Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. La creación de empleo se ha mantenido baja y la tasa de desempleo ha mostrado indicios de estabilización. La inflación se mantiene algo elevada”, señala la declaración del banco central de Estados Unidos, que pone el énfasis en “sólido crecimiento”, frente al término “moderado”, que empleó en la reunión anterior de diciembre.

A Trump no parecen importarle los riesgos inflacionarios. Sobre todo ahora que el dólar se está depreciando y la economía estadounidense está cogiendo velocidad de crucero. “Le está costando a Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares al año en GASTOS DE INTERESES totalmente innecesarios e injustificados. Debido a las enormes cantidades de dinero que están entrando en nuestro país gracias a los aranceles, deberíamos estar pagando la TASA DE INTERÉS MÁS BAJA DE CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO”.

El nuevo ataque de Trump se produjo minutos más tarde de que se conociera que el déficit comercial de Estados Unidos se duplicó en noviembre del año pasado, hasta alcanzar los 56.800 millones de dólares, pese a su agresiva política comercial, imponiendo aranceles indiscriminados a todo el mundo. Se trata del mayor nivel de déficit en noviembre en casi 34 años en medio de un aumento en las importaciones de bienes de capital, vinculadas al auge de la inversión en inteligencia artificial. Este dato podría llevar a los economistas a recortar sus estimaciones de crecimiento económico para el cuarto trimestre del año pasado.

“Muchos de estos países son máquinas de efectivo con bajas tasas de interés, considerados elegantes, sólidos y de primera categoría, solo porque EE. UU. se lo permite. Los aranceles que se les cobran, aunque nos aportan MILES DE MILLONES de dólares, aún les permiten a la mayoría mantener un importante superávit comercial, aunque mucho menor, con nuestro hermoso país, antes maltratado. En otras palabras, he sido muy amable, considerado y gentil con países de todo el Mundo. Con un simple movimiento de la pluma, miles de MILLONES más entrarían a EE UU, y estos países tendrían que volver a ganar dinero a la antigua, no a costa de Estados Unidos. Espero que todos aprecien, aunque muchos no lo hacen, lo que nuestro gran país ha hecho por ellos”, concluyó.