Los venezolanos adelantan a los colombianos en la clasificación de nuevos afiliados extranjeros a la Seguridad Social en 2025

España acabó el año 2025 con 205.000 afiliados extranjeros más, lo que eleva el total a 3,08 millones, según las cifras distribuidas este viernes por la Seguridad Social. No es una novedad: es el quinto año seguido en el que este registro crece con esa fuerza, en torno a las 200.000 afiliaciones. De ese impulso, la nacionalidad con mayor protagonismo es la venezolana, que sumó 40.600 afiliados más en 2025, muy por delante de la segunda con más brío, la colombiana, con 28.900 más. El liderazgo venezolano es una novedad, tras tres años en que sus vecinos colombianos eran los que más nuevos empleos de origen foráneo aportaban a la Seguridad Social.

Hay otro país latinoamericano entre los que más nuevo empleo aportan. Perú, en cuarto lugar, suma 13.226 nuevos empleos. El avance en estos tres países y en el resto del continente está detrás del hito que se alcanzó el año pasado: ya hay más de un millón de latinoamericanos afiliados a la Seguridad Social.

El flujo de llegadas de trabajadores venezolanos se viene intensificando casi año a año. Desde que hay registros (los desagregados por países empiezan en 2012), nunca antes se habían incorporado tantos nuevos afiliados del país caribeño en un año. Tras el retroceso en la Gran Recesión, la cifra empezó a escalar en 2015, con 2.081 afiliados más. La cifra ha ido creciendo poco a poco, con nuevas llegadas incluso en el año de la pandemia (16.003 más en 2020). En la última década, se estima que han salido de Venezuela ocho millones de personas, muchos intentando escapar de la represión del régimen chavista, pero también del estrangulamiento económico que sufre el país.

Uno de cada cuatro venezolanos (24%) se dedican a la hostelería, según los datos provistos por la Seguridad Social a este periódico. Otras comunidades latinas también trabajan principalmente en bares y restaurantes, como los argentinos (23%), los colombianos (21%) o los peruanos (17%). De los cinco grupos latinos más numerosos en España, solo los ecuatorianos se dedican mayoritariamente a otra cosa: el 17% están empleados en la construcción.

El segundo sector más importante para los venezolanos es el comercio (16%), una actividad pujante en la autonomía en la que más concentrados están: la Comunidad de Madrid. El 35% viven en la región capitalina, muy por encima del 13,5% en Cataluña, el 10,9% en la Comunidad Valenciana y el 7,8% en Andalucía.

El total de venezolanos afilados a la Seguridad Social en España se sitúa en 216.000, lo que la convierte en la cuarta comunidad laboral extranjera más numerosa. En primer lugar está Marruecos (373.000), que adelantó recientemente a Rumania (337.000) tras muchos años del país europeo en cabeza. La comunidad laboral magrebí en España sigue creciendo (fue el tercer país que más nuevo empleo aportó en 2025, 26.800), pero la rumana está estancada (solo sumó 1.800 nuevos empleos el último año).

En tercera posición está Colombia (250.000 afiliados) y en la quinta, Italia (205.000). Las diez primeras plazas se completan con China (128.100, 6.400 afiliados más en 2025), Perú (101.000 afiliados, 13.200 más), Ucrania (78.000, con 5.900 nuevas altas), Ecuador (74.000, con 1.300 más) y Portugal (70.000, con una ganancia de 2.400 afiliados).

200.000 extranjeros más

De diciembre de 2024 al mismo mes de 2025 la Seguridad Social ha ganado 204.700 afiliados extranjeros más, en un año en el que el mercado laboral español ganó medio millón de empleos. Así, el 40% de las nuevas afiliaciones se explican por el colectivo foráneo.

En términos absolutos, el incremento de 2025 es una cifra parecida a la de 2024 (212.000), a la de 2023 (208.000), a la de 2022 (191.000) y a la de 2021 (191.200). Así, se completa un lustro en que cada año el mercado laboral español incorpora en torno a 200.000 afiliaciones de origen extranjero. Desde 2019 se han sumado 960.500 afiliados foráneos más y desde 2015, 1,46 millones.

Como el mercado laboral español cada vez ocupa a más personas, este ritmo absoluto marca un incremento relativo cada vez menor. Es decir, en términos comparados se está atenuando la llegada de afiliados extranjeros: hemos pasado de una subida del 9,2% en 2021, en plena recuperación tras la pandemia, a un 7,95% en 2024 y a un 7,1% en el último ejercicio.

Este ritmo de creación de empleo eleva el total de afiliados extranjeros a la Seguridad Social hasta los 3.078.000, tras superar la barrera de los tres millones en mayo del año pasado. José Antonio Moreno, responsable de migraciones de CC OO, comentó entonces a este periódico que desde la pandemia ha habido un “aumento exponencial de la incorporación de población migrante” al mercado laboral, una reflexión en la que coincidió Mónica María Monguí, especialista en migraciones e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid: “Es un fenómeno multicausal y transnacional. Si nos fijamos en la comunidad latinoamericana, la que más crece, quizá tengan que ver las crisis políticas y económicas, así como el recrudecimiento de la entrada en EE UU y la red de familiares y amigos que ya está asentada en España”.

La comunidad laboral extranjera ya supone el 14,12% de la afiliación, cuando antes de la pandemia se situaba en el 10,95%. “El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país”, reflexiona la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en declaraciones provistas por su departamento.