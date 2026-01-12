Tres expresidentes de la Reserva Federal defienden a Powell ante los ataques “sin precedentes” de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita las obras de reforma de la FED en compañía del presidente de la institución, Jerome Powell, el pasado julio.

Los tres expresidentes vivos de la Reserva Federal, Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, han firmado una carta junto a otra decena de economistas de renombre que han trabajado con demócratas y republicanos para expresar su apoyo al actual responsable del Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, ante la brutal campaña de acoso lanzada por el presidente del país, Donald Trump.

El economista neoyorquino, máximo responsable de la política monetaria de Estados Unidos, publicó este domingo un vídeo en la red social X en el que denunciaba que la Fiscalía federal ha abierto una investigación penal para aclarar si mintió durante su comparecencia el verano pasado en el Congreso para explicar la remodelación de la sede de la institución.

Powell achaca la investigación de la Fiscalía a su empeño por mantener la independencia de la institución y no doblegarse a la voluntad del inquilino de la Casa Blanca, que exige rebajas de tipos de interés más pronunciadas. Los tres antecesores inmediatos de Powell han publicado una carta de apoyo: “La supuesta investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, constituye un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar dicha independencia”. Los líderes económicos han apostillado: “Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, la base de nuestro éxito económico”.

La misiva de apoyo también está firmada por otros ex gobernadores, miembros del organismo y economistas de renombre que han trabajado con Administraciones demócratas y republicanas como los ex secretarios del Tesoro Timothy F. Geithner, y Jacob J. Lew bajo la Administración de Barack Obama; Henry M. Paulson, que ocupó el mismo cargo con George W. Bush; y Robert E. Rubin, con Bill Clinton. También suscriben la carta los expresidentes del consejo de asesores de la Casa Blanca Jared Bernstein, que ocupó el cargo con Joe Biden; Jason Furman y Christina Romer, con la Administración Obama; Glenn Hubbard, con George W. Bush; Gregory Mankiw, con George W. Bush. El reputado economista Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI, figura como uno de los firmantes.

“La independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia son cruciales para el desempeño económico, incluyendo el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo”, agregan en el escrito de apoyo al actual presidente de la Fed.