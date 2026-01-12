La patronal cierra la puerta a negociar una subida de cuotas de los autónomos para 2026

La falta de acuerdo entre el Ministerio de Seguridad Social y las asociaciones de autónomos a la hora de negociar una nueva fase del despliegue del sistema de cotización por ingresos reales llevó al Gobierno a prorrogar para este ejercicio las tarifas de las cuotas sociales vigentes en 2025. No obstante, la negociación para la subida de estas cuotas sigue pendiente, pero Lorenzo Amor, presidente ATA, principal asociación del colectivo integrada en CEOE, ha cerrado este lunes la puerta a la posibilidad de acordar un aumento de las cotizaciones para este año. “No vamos a permitir una subida para este año, al menos no con el acuerdo de CEOE-Cepyme y ATA”, ha indicado.

Amor, que ha presentado este lunes los resultados del barómetro de la situación del trabajo autónomo al cierre de 2025, ha justificado la negativa de su organización a aceptar que se siga con el despliegue del nuevo sistema con nuevas cuotas más altas este año, señalando que “antes de aceptar un encarecimiento de las cuotas, el Gobierno tiene que cumplir con sus compromisos en materia de pluriactividad de autónomos, que siguen cotizando por encima de la base máxima a cambio de nada; también respecto a la mejora del acceso a la prestación por cese de actividad, ya que se sigue rechazando a seis de cada diez trabajadores que la solicitan; o en cuanto a la aprobación del subsidio para mayores de 52 años o de las dos semanas de baja por lactancia”.

Sin embargo, según Amor, tampoco parece que el Ministerio de Seguridad Social tenga prisa por reanudar las negociaciones para seguir desplegando el nuevo sistema de cotización pactado en 2022 y cuya implantación debía de ser progresiva hasta 2032. “No hemos recibido ningún tipo de comunicación del ministerio desde el pasado 20 de octubre, ni siquiera una felicitación de Navidad”. Por ello, el presidente de ATA también se ha quejado por no saber cómo está funcionando la regularización de estos trabajadores (cruce de datos entre Seguridad Social y Hacienda para adaptar sus cuotas a los ingresos declarados) correspondiente a 2024.

Salario mínimo

Amor también ha sugerido que la patronal CEOE-Cepyme, a la que pertenece ATA, no aceptará la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, tal y como ha propuesto el Gobierno. Para ello ha dado dos motivos: el primero es que sería “inasumible para el eslabón más débil” de la clase empresarial, que son los autónomos. Y, en segundo lugar, porque, en su opinión, el acicate para que los empresarios respaldaran esta subida —consistente en que el Gobierno relajara las reglas de desindexación en los contratos públicos de las empresas con las administraciones— no se va a producir. “Es una promesa que se ha llevado a la mesa de diálogo y luego ya ha dicho la ministra de Hacienda (María Jesús Montero) que no”, ha reprochado Amor.

De hecho, el dirigente empresarial se ha mostrado dispuesto a aceptar un aumento del salario mínimo de entre el 1,5% y hasta el 2%, pero no más. Y ha sugerido que la propuesta del Gobierno del 3,1% es fruto del “trilerismo estadístico” del grupo de expertos nombrados por Trabajo para analizar la evolución de este suelo salarial mínimo. Es más, ha apuntado a que dichas acusaciones fueron hechas por “un ministerio” en clara alusión a otro departamento económico.

Según este barómetro, uno de cada cuatro trabajadores autónomos consultados (el 25,6%) espera que su negocio vaya en 2026 peor que el año anterior. Ante esto, reclaman mayoritariamente una reducción de las cargas administrativas y fiscales, que nueve de cada diez autónomos piensa que han aumentado en los últimos tres años. De hecho, calculan que cada uno de ellos destina una media de 200 horas al año a realizar tareas de gestión.