Intel cierra la venta de acciones a Nvidia y culmina la reorganización del capital con SoftBank y el Gobierno Trump
El gigante de los chips paga 5.000 millones de dólares y se hace con una participación superior al 4% del capital de su antiguo competidor
Intel ha completado la venta de 214,8 millones de acciones a Nvidia en una operación, anunciada en septiembre pasado, por un importe de 5.000 millones de dólares (unos 4.250 millones de euros). La transacción formaba parte de la amplia reestructuración financiera llevada a cabo por Intel, en la que también participaron el Gobierno de EE UU y SoftBank, con la que la compañía de chips trataba de afrontar su grave crisis.
De momento, con esa reestructuración, Intel ha provocado un cambio drástico en el capital. Así, el Gobierno estadounidense, según el ranking que elabora Bloomberg, se ha situado como tercer accionista, con un 5,76%, solo por detrás de BlackRock y Vanguard Group, que cuentan con más de un 8% del capital cada uno de ellos.
Con la citada participación de 214,8 millones de acciones, Nvidia pasará a ser el cuarto accionista de Intel, con más de un 4% del capital, por delante de State Street. A su vez, SoftBank se situará como octavo accionista de Intel, con cerca de un 1,8% de las acciones, por delante de Primecap Management Company, UBS y Norges Bank.
En cualquier caso, Nvidia ya obtiene importantes plusvalías latentes con el acuerdo. Y es que las acciones se han vendido a un precio de 23,28 dólares cada una de ellas, a través de una colocación privada. En este momento, los títulos de Intel cotizan por encima de los 36 dólares, tras rebotar más de un 75% desde principios de año y haber duplicado su valor desde principios de agosto, en el peor momento de su grave crisis financiera.
En una línea similar, tanto el Gobierno de EE UU como SoftBank se pueden apuntar plusvalías latentes multimillonarias. En este sentido, la Administración Trump acordó en el mes de agosto la compra de 433,3 millones de acciones de la empresa, a través de varios tramos, con un precio de 20,47 dólares por título. En el caso de SoftBank, en el acuerdo con Intel, establecido también durante el pasado verano, se fijó un precio de compra de 23 dólares por acción.
Por ahora, Intel parece estar encauzando su recuperación. La compañía estadounidense retomó el crecimiento en el tercer trimestre del año, al elevar sus ingresos un 3%, hasta 13.700 millones de dólares. Intel, además, registró un cash flow operativo de 2.500 millones. Para el cuarto trimestre, el grupo lanzó una previsión de ingresos de entre 12.800 y 13.800 millones.
“Durante este trimestre tomamos medidas significativas para fortalecer nuestro balance, incluyendo la financiación acelerada del gobierno de EE UU, e inversiones de Nvidia y SoftBank Group que aumentaban nuestra flexibilidad operativa y demostraban el papel fundamental que desempeñamos en el ecosistema”, afirmó entonces David Zinsner, director financiero de Intel.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El temporal dispara hasta el 82% las reservas de agua de las cuencas internas de Cataluña
Vídeos de ajedrez | Alan Pichot se resarce con mucho arte
Trump presionará este lunes a Netanyahu en Mar-a-Lago para que el plan de paz en Gaza pase a su segunda fase
El juzgado archiva el caso contra el lotero de Lugo acusado de simular un robo de 400.000 euros
Lo más visto
- Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
- La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social
- Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
- ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
- El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura