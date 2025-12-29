Ir al contenido
Economía
Grandes tecnológicas

Intel cierra la venta de acciones a Nvidia y culmina la reorganización del capital con SoftBank y el Gobierno Trump

El gigante de los chips paga 5.000 millones de dólares y se hace con una participación superior al 4% del capital de su antiguo competidor

Santiago Millán
Santiago Millán
Madrid -
Ir a los comentarios

Intel ha completado la venta de 214,8 millones de acciones a Nvidia en una operación, anunciada en septiembre pasado, por un importe de 5.000 millones de dólares (unos 4.250 millones de euros). La transacción formaba parte de la amplia reestructuración financiera llevada a cabo por Intel, en la que también participaron el Gobierno de EE UU y SoftBank, con la que la compañía de chips trataba de afrontar su grave crisis.

De momento, con esa reestructuración, Intel ha provocado un cambio drástico en el capital. Así, el Gobierno estadounidense, según el ranking que elabora Bloomberg, se ha situado como tercer accionista, con un 5,76%, solo por detrás de BlackRock y Vanguard Group, que cuentan con más de un 8% del capital cada uno de ellos.

Con la citada participación de 214,8 millones de acciones, Nvidia pasará a ser el cuarto accionista de Intel, con más de un 4% del capital, por delante de State Street. A su vez, SoftBank se situará como octavo accionista de Intel, con cerca de un 1,8% de las acciones, por delante de Primecap Management Company, UBS y Norges Bank.

En cualquier caso, Nvidia ya obtiene importantes plusvalías latentes con el acuerdo. Y es que las acciones se han vendido a un precio de 23,28 dólares cada una de ellas, a través de una colocación privada. En este momento, los títulos de Intel cotizan por encima de los 36 dólares, tras rebotar más de un 75% desde principios de año y haber duplicado su valor desde principios de agosto, en el peor momento de su grave crisis financiera.

En una línea similar, tanto el Gobierno de EE UU como SoftBank se pueden apuntar plusvalías latentes multimillonarias. En este sentido, la Administración Trump acordó en el mes de agosto la compra de 433,3 millones de acciones de la empresa, a través de varios tramos, con un precio de 20,47 dólares por título. En el caso de SoftBank, en el acuerdo con Intel, establecido también durante el pasado verano, se fijó un precio de compra de 23 dólares por acción.

Por ahora, Intel parece estar encauzando su recuperación. La compañía estadounidense retomó el crecimiento en el tercer trimestre del año, al elevar sus ingresos un 3%, hasta 13.700 millones de dólares. Intel, además, registró un cash flow operativo de 2.500 millones. Para el cuarto trimestre, el grupo lanzó una previsión de ingresos de entre 12.800 y 13.800 millones.

“Durante este trimestre tomamos medidas significativas para fortalecer nuestro balance, incluyendo la financiación acelerada del gobierno de EE UU, e inversiones de Nvidia y SoftBank Group que aumentaban nuestra flexibilidad operativa y demostraban el papel fundamental que desempeñamos en el ecosistema”, afirmó entonces David Zinsner, director financiero de Intel.

Sobre la firma

Santiago Millán
Santiago Millán
Es periodista de la sección de Empresas, especializado en Telecomunicaciones y Tecnología. Ha trabajado, a lo largo de su carrera, en medios de comunicación como El Economista, El Boletín y Cinco Días.
Más información

