La otra cara de los anuncios en tiempos de confinamiento (2.ª parte)

No podemos abandonar el tema. Aunque intenté en la anterior entrega de este blog no volver a hablar del asunto, los hechos me han pasado por encima, y me han dejado hecho un trapo.

Aceptémoslo o no, la llegada de esta crisis sanitaria nos ha cambiado la vida para siempre. Lo sucedido en Nueva York con las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 modificó muchos hábitos de seguridad, privacidad y libertades. Lo sucedido a principios de 2020 marcará un antes y un después respecto a las relaciones sociales o la higiene. Lo que antes era un grito de madre —"¡Lávate las manos!"—, ahora se ha convertido en una ley de obligado cumplimiento que todos aceptamos a rajatabla.

A medida que la pandemia se globaliza (más todavía), crece el número de publicidades sobre el tema, La mayoría arrimando el ascua a su sardina aunque, también es verdad, con un barniz de solidaridad y buenas intenciones

El primero de los anuncios que mostramos es una creación de la agencia de publicidad chilena Idealistas. Invita a volver a plantearse muchas asuntos de la vida como el dinero o la fama.

Agencia de publicidad Idealistas. "Sería un buena idea repensar todo". Autopromoción.

La segunda corresponde a una firma de alimentación de mascotas estadounidense llamada Freshpet en la que pone el foco en el miembro familiar más extrañado con este confinamiento y su necesidad también de cuidarlo.

Alimentación animal Freshpet. "Nuestros perros no saben porque estamos en casa más de lo normal. Están felices de que estemos cerca. Cuidaros mucho". Agencia Terry & Sandy, EE.UU.

El distanciamiento social también es el tema principal de la campaña de la marca de whisky estadounidense Jack Daniel's. Hay que hacer todo lo posible por no perder el contacto. Aquí, unas cuántas ideas parar seguir siendo socialmente activos. La versión casera del True colors de Cindy Lauper también ayuda.

Otro ejemplo más de cómo se han exprimido la cabeza los creativos para relacionar conceptos es esta gran gráfica para la cervecera irlandesa Guinness. En realidad no es un anuncio como tal. Se trata de un ejercicio creativo de Luke O’Reilly ¿Es lo que es o lo que parece?

ampliar foto Cerveza Guinness. "Quédate en casa". Autor Luke O’Reilly, Irlanda.

Más buenos ejemplos de creatividad publicitaria en estos duros momentos. Esta vez corresponde a la mismísima Organización Mundial de la Salud. Anima a no seguir expandiendo el virus utilizando un ejemplo muy gráfico de lo que se debe hacer.

ampliar foto Organización Mundial de la Salud. "España. Aléjate. Salva vidas. Permanece a más de 2 metros de todos, por favor". Agencia The Other Guys, EE. UU.

ampliar foto Organización Mundial de la Salud. "Estados Unidos. Aléjate. Salva vidas. Permanece a más de 2 metros de todos, por favor". Agencia The Other Guys, EE. UU.

El mismo concepto de las banderas lo emplea esta misma organización para darle una vuelta más de tuerca a la idea.

Quedarse en casa no significa no poder disfrutar de cosas que normalmente hacías en los restaurantes y que, además, podías degustar recién hechas. Conocedor de esto Burger King, te da la receta para que puedas disfrutar de sus productos como si estuvieran recién hechos en el restaurante pero sin salir de casa. Apuesto a que estarán incluso mejores.

Otro problema del confinamiento en nuestros hogares, y no menor, es el que provoca la violencia de género. Tener que convivir 24 horas con el maltratador puede resultar demasiado duro. Anais Association ha lanzado este anuncio para concienciar a la gente a denunciar estas situaciones.

ampliar foto Anais Association. "#Aislalaviolencia. No dejes que la violencia doméstica aumente durante el aislamiento social. Denuncia cualquier abuso en el 112". Agencia Cheil, Rumania.

Y para terminar, fútbol. Los argentinos sienten una pasión casi desmedida por el deporte rey. Así, han encontrado las similitudes entre un partido de la máxima rivalidad y la lucha contra el maldito bicho que nos está asolando. Lo ha hecho la Federación Argentina de Fútbol para concienciar a sus ciudadanos de la necesidad de estar juntos y luchar unidos contra este patógeno asesino,

Desgraciadamente, creo que tendré que volver a este mismo tema más pronto que tarde. Pero algún día será para celebrar que este mal sueño ha quedado atrás y volvemos a esa rutina que tanto añoramos ahora. Sigan cuidándose, por favor.