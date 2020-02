El continuo deterioro de las condiciones de vida de los jóvenes conduce a una ruptura generacional explosiva. Los jóvenes tienen más dificultades para encontrar trabajo, sufren las peores condiciones laborales, son cada vez más pobres y crece su desafección al sistema político y social. Muchos estudios evidencian el retroceso de este segmento clave de la población ante la pasividad de las autoridades.

El paro de los menores de 25 años alcanza al 30%, más del doble que en la Unión Europea, tras haber alcanzado el 56% en el cénit de la crisis, según Eurostat. El informe Foessa destaca que “los jóvenes presentan menores salarios y mayores tasas de temporalidad”. La crisis ha elevado la distancia entre los jóvenes (25-34 años) y los trabajadores de más edad (55 y más años). Si al inicio de la crisis los mayores “ganaban 1,29 veces más, en la recuperación su ventaja ha aumentado hasta 1,44 veces”.

La pobreza se ha convertido en un rasgo de la juventud. Los jóvenes entre 16 y 29 años en riesgo de pobreza han sido los más castigados por la crisis. La tasa de riesgo de pobreza de este colectivo alcanzó el 33,8% en 2018, frente al 26,1% del conjunto de la población, según la red europea antipobreza (EAPN, por sus siglas en inglés). Esta situación de penuria es muchísimo más dramática en el caso de las mujeres, entre las que ascendió hasta el 37,2%, (6,7 puntos más que los hombres, la diferencia más elevada en Europa), según Eurostat.

La mayor pobreza de los jóvenes ha sido confirmada por la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España que revela que los hogares con un menor de 35 años como cabeza de familia tenían en 2017 una riqueza neta mediana de 5.300 euros, muy por debajo de los 71.600 euros de los que estaban en este grupo en 2011. Además el 25% de los hogares más pobres, en su mayoría jóvenes, tenían un patrimonio negativo medio de 200 euros. La EFF confirma científicamente las ya conocidas dificultades para sobrevivir de muchos jóvenes.

Este retroceso de las condiciones de vida de las nuevas generaciones tiene otras graves consecuencias. Los hogares de los menores de 35 años no han cesado de perder peso en el conjunto desde el 15,3% en 2005 al 7,6% en 2017, según las EFF. Y el 27% de las menores de 25 años declaran desear no tener ningún hijo, mientras que el 24% de las mujeres nacidas en 1970 no ha tenido ningún hijo, frente al 15% de las que lo hicieron entre 1950 y 1970.

La valoración de la democracia ha descendido desde el 6,2 en 2008 hasta el 5,7 en 2017, según los Informes sobre la democracia en España de la Fundación Alternativas. La mayor desafección es entre los jóvenes. El 37,3% de los ciudadanos entre 18 y 24 años y el 21% de los que están entre 25 y 34 años puntúan con menos de 3 su satisfacción con el sistema político. De las múltiples desigualdades que determinan nuestro modelo político, la intergeneracional es la más grave para el futuro.