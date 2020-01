España ya tiene Gobierno y el debate debe ser la política económica que se va a implementar. El escenario externo del comercio mundial y de nuestros socios europeos mete viento en contra para nuestra economía. La política monetaria de tipos al 0%, compras de deuda y tipo del euro infravalorado favorecen el crecimiento del PIB y el empleo. En política fiscal, si se prorrogan los Presupuestos de nuevo sería ligeramente restrictiva y si se aprueban y se cumple con Bruselas sería muy restrictiva, ya que en 2019 el déficit fue mayor de lo previsto.

Durante la burbuja inmobiliaria España registró niveles de inversión del 30% del PIB, propios de una economía emergente, y la deuda total de la economía en 2013 registró un máximo del 417% del PIB. El sistema bancario para atender la intensa demanda de crédito de empresas y familias se financió en los mercados internacionales hasta un máximo de deuda externa próximo al 175% del PIB en 2011.

Hoy las familias y las empresas han reducido significativamente su deuda y eso se refleja en los balances de los bancos. De nuevo la banca española hace banca aburrida, como la denominó el nobel Paul Krugman, con más depósitos de clientes que crédito y nula dependencia de los mercados externos. Si a esto sumamos la reducción de los activos problemáticos en los balances y la baja exposición al sector promotor y constructor, la vulnerabilidad financiera de la economía española es significativamente inferior a 2007.

La única institución que ha aumentado su deuda externa en los últimos años ha sido el Banco de España. El programa de compras del BCE se ha implementado a través de ellos y ya tienen el 20% del total de la deuda emitida. El Tesoro público español ha sido reconocido como el mejor Tesoro europeo por su gestión en los últimos años. Ha emitido deuda nueva cada año con una duración media de 10 años desde 2015 y la duración media de su cartera está en máximos históricos. Y los tipos de esa nueva deuda, gracias al BCE, está próximos al 0%.

No obstante cada año el Estado español tiene que emitir unos 200.000 millones de euros, el 17% del PIB y el 40% de los ingresos públicos. Desde 2015 España no ha estado en los focos de los mercados financieros. En septiembre pasado Standard and Poors (S&P) nos subió el rating. Ahora, la misma agencia advierte de que hay riesgo de incumplir los objetivos de déficit, aunque da el beneficio de la duda al nuevo Gobierno hasta marzo. Desde 2015 las primas de riesgo de los países de la Eurozona han aumentado cuando han tenido confrontación con Bruselas.

El nuevo Gobierno se juega su credibilidad en los presupuestos. Tras las promesas de la investidura tener apoyos en el parlamento para cumplir los compromisos de Bruselas parece misión imposible. Si no se aprueban de nuevo provocaría una crisis política pero no tendría impacto en los mercados. El riesgo sería aprobarlos, no cumplir con Bruselas y tensiones en la negociación. Veremos.