¿Qué sube y qué baja de precio en 2020?

Varios vehículos cruzan este miércoles los antiguos peajes de la AP-7 en Sagunto (Valencia). EFE | ATLAS

El año 2020 ha comenzado este miércoles con subidas, por ejemplo, en los billetes de Renfe o las autopistas de peaje, pero también con bajadas, como la del gas natural o la de las autovías que desde hoy gestiona el Ministerio de Fomento, la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, que ya son gratuitas. Además, a falta de que ERC decida este jueves en el consejo nacional el voto en la investidura de Pedro Sánchez y de que este logre los votos necesarios para formar Gobierno, PSOE y Podemos anunciaron este lunes un acuerdo que, de realizarse, traerá algunos cambios al sistema tributario español: alzas del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros —afecta a menos del 1% de los contribuyentes—, un tipo mínimo del recargo de Sociedades del 15% o nuevos impuestos, como la tasa Google. Estas son las principales novedades que trae este nuevo año:

Se encarece el billete de Renfe

Renfe sube el precio de los billetes de todos sus trenes en 2020, de forma que el del AVE convencional se encarecerá un 1,10% y los de Cercanías y regionales se incrementarán un 1%. No obstante, las tarjetas multiviajes (de diez o más) no experimentan subidas. Se trata de la primera subida que el billete de los trenes AVE registra en tres años, y la primera desde 2015 en el caso de Cercanías. La buena noticia es que el 6 de abril se estrena el AVLO, el AVE low cost de Renfe, por el que se podrá viajar entre Madrid y Barcelona desde 10 hasta 60 euros. Los autobuses y el metro, eso sí, no experimentan grandes cambios e incluso descienden. En el caso de Barcelona, el billete sencillo pasa de 2,20 a 2,40 euros; el nuevo abono de 10 viajes (T-Casual) sube de 10,20 a 11,35 euros y la tarjeta mensual (T-Usual) baja de 54 a 40 euros. En Madrid, se mantienen los precios excepto para los jubilados cuyo abono mensual se reduce en 3 euros hasta los 9,30 euros.

Suben los peajes, pero la AP-7 y la AP-4 son gratis

El precio medio del peaje de las autopistas que conforman la red estatal sube un 0,84% desde este miércoles. La subida se aplica en todas las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, salvo en las nueve que fueron rescatadas por el Gobierno al quebrar durante la crisis —entre ellas, las radiales de Madrid— y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento. La buena noticia es que se ha levantado el peaje de los dos tramos de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4 Sevilla-Cádiz, que ya son gratuitos. Dede hoy, de hecho, los coches están circulando por estas vías con las barreras de los peajes levantados.

Bajan las tasas aeroportuarias

Las tasas aeroportuarias bajan un 1,44% a partir de marzo de 2020, lo que unido a la constante guerra de precios de las aerolíneas de bajo coste como Ryanair, Easyjeat o Iberia Express aventuran pocos cambios desagradables para los que viajen en avión.

El gas baja ligeramente

La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural baja desde este 1 de enero un 4% de media respecto al último trimestre de este año, tras permanecer los dos últimos trimestres de este 2019 congelada. De esta manera, la factura para los consumidores TUR 1 (consumos anuales menores de 5.000 kWh) descenderá un 3,3%, mientras que la de los consumidores TUR 2 (consumos anuales entre 5.000 kWh y 50.000 kWh) caerá un 4,2%. Estas tarifas se actualizan cada trimestre.

Tres tramos para el precio de la luz

El cambio que más notarán los contribuyentes en el recibo de la luz será el nuevo sistema de fijación de precios que variarán en función de la hora del consumo. Ahora hay tres tramos con diferentes precios: el barato (de 12 de la noche a 8 de la mañana); el caro (de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche, y todo el fin de semana y festivos), un 50% más costoso que el barato; y el intermedio (en el resto de horas), un 20% más costoso que el barato. Poner la lavadora a una determinada hora o programar la calefacción eléctrica puede suponer un ahorro considerable. Estos horarios afectan a los que tenga tarifa regulada o PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).

Telefonía e Internet se mantienen

El auge de las marcas de bajo coste (O2, MásMóvil, Amena, Pepephone, Lowi, Digi, etcétera) continuará presionando a la baja los precios de los paquetes de servicios (fijo, móvil, Internet y datos), sobre todo aquellos que no tienen televisión o fútbol incluido. Telefónica subirá a partir del 15 de febrero de 2020 servicios complementarios como las llamadas a tres, desvío de llamadas, restricción de llamadas, mantenimiento o el contestador.

Impuestos: nuevas tasas y subidas del IRPF para rentas de 130.000 euros

Si Pedro Sánchez logra la investidura en las sesiones convocadas en el Congreso para los días 4, 5 y 7 de enero y se forma el primer Gobierno de coalición en España desde el final de la dictadura, el nuevo Ejecutivo retomará algunas de las medidas acordadas para los fallidos Presupuestos de 2019, tumbados por los partidos de derecha y los independentistas. Entre estas está subir el IRPF a las rentas altas (dos puntos para rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos por encima de 300.000 euros) y una tributación mínima de un 15% en el impuesto de Sociedades. Asimismo, verán la luz la tasa Google —un gravamen sobre determinados servicios digitales que afectará a las grandes plataformas tecnológicas— y tasa Tobin —un recargo a las transacciones financieras—.

el nuevo Ejecutivo tiene previsto bajar del 10% al 4% el IVA de los productos de higiene femenina y del 21% al 10% el de servicios veterinarios, y

Baja el IVA en productos de higiene femenina y servicios veterinarios

Otra de las intenciones del posible Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos es bajar el IVA de los servicios veterinarios del 21% al 10%. El mismo recargo se aplica actualmente a los productos de higiene femenina, que ambos partidos pretenden dejar en el 4%. "Vamos a abordar la desactivación de lo que se denomina tasa rosa, es decir, el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una versión femenina", menciona el acuerdo presentado por ambos partidos el pasado 30 de diciembre, que fija "abordar la fiscalidad con perspectiva de género".

¿Subida en los productos procesados?

Otro de los aspectos que recoge el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE es la revisión de la tasación de "los alimentos utraprocesados o ricos en grasas y azúcares". De momento, ninguno de los partidos ha desgranado cómo se va a articular esto, pero ambos parecen de acuerdo en gravar más este tipo de productos. Una medida en este sentido ya se puso en marcha en 2017 en Cataluña. Esta comunidad aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas envasadas que le permitió recaudar más de 40 millones de euros en 2018, pero la tasa fue anulada el pasado julio por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Sueldos de empleados públicos y pensiones

El Gobierno ha prometido a los empleados públicos un alza mínimo en 2020 del 2% (más un 0,3% de fondos adicionales), que calcula que tendrá un coste de 3.264 millones de euros. Eso sí, como el resto de emolumentos que dependen del Boletín Oficial del Estado (BOE) tendrán que esperar a que el Gobierno se constituya y deje de estar en funciones, aunque la subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero. El Ejecutivo también se ha comprometido a subir las pensiones un 0,9% en 2020 en cuanto se constituya. Eso sí, también cambian a peor las condiciones de jubilación. A partir del 1 de enero, la edad para retirarse se retrasa hasta los 65 años y 10 meses, dos meses más que actualmente, si no se ha cotizado lo suficiente. Para recibir toda la paga con 65 años hará falta haber cotizado 37 años, tres meses más que en 2019.

Salario mínimo interprofesional

El gabinete de coalición que se perfila también ha insistido en volver a subir el SMI de manera acordada con los empresarios y sindicatos. La intención de ambos partidos es aumentar el salario mínimo hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría lo elevaría hasta los 1.200 euros al final de la legislatura. En 2020 el alza podría situarse cerca de los 1.000 euros. En 2019, el SMI ya se incrementó de los 736 a los 900 euros, un 22,3%.

Autónomos

Para los autónomos, el posible nuevo Gobierno proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, tanto PSOE como Unidas Podemos tratar de crear un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación. Este año, además, no se prevén alzas en la base mínima de cotización, ahora situada en los 944,35 euros al mes y a la que se acogen el 90% de los autónomos.

Sube el IBI en 1.005 municipios

Este año se prevé la actualización de los valores catastrales en 1.092 municipios, de los que 1.005 serán revisados al alza y los 87 restantes registrarán descensos. Entre los que suben están las capitales de provincia como Girona, Valladolid, Córdoba, Teruel, Palencia, Cádiz, Jaén, Logroño, Granada, A Coruña, Valencia, Lugo, Huelva, Sevilla, Huesca y Tarragona. Y lo que descienden el valor son Castellón, Zaragoza y Guadalajara. Tanto la subida como la bajada media en que se traducirá el importe que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos por el Impuesto de Bienes Inmuebles será del 3%. Y el incremento máximo no superará el 5%. No obstante, los Ayuntamientos pueden luego variar el tipo del IBI para compensar al alza o a la baja el impuesto.

Y Correos se encarece

El sello de Correos para enviar cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta 20 gramos de peso a destinos nacionales sube este 2020 un 8,33%, de forma que pasará a costar 0,65 euros. Los sellos para mandar cartas y postales a países europeos (incluido Groenlandia, territorio autónomo danés) se encarecen un 3,57%, hasta situar su precio en 1,45 euros, y los del resto de destinos, un 3,3% (1,55 euros). En el caso de los envíos de paquetes a destinos nacionales, Correos sube su precio una media del 1,34%, incremento superior al aplicado en 2019, que fue del 0,88%.