La cúpula de ERC da por hecha la ratificación del pacto con el PSOE

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresident, Pere Aragonès, se reunirán este jueves en Barcelona para intentar cerrar la enésima crisis entre los socios del Govern. El desencuentro llega esta vez por el hecho de que el pacto entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez incluye una mesa de diálogo sobre Cataluña y en la que participarán el Gobierno central y el de la Generalitat.

La diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, aseguró el martes que esa mesa de negociación era una “cita a ciegas”. “No nos sentimos vinculados a un acuerdo en el que no hemos participado”, dijo Borràs, que no descartó posibles consecuencias en el seno del Govern de coalición entre ERC y JxCat.

Desde el despacho de Torra anunciaron, en la misma tarde del martes, que ambos líderes se reunirián. El president le transmitirá a Aragonès que un acuerdo “de partido” no debe vincular al Govern. Con las horas, sin embargo, la presión entre ambas partes se ha ido rebajando y el encuentro se califica de “informativo”.

Desde el lunes, cuando se conoció la voluntad de acuerdo de ERC, los republicanos han tenido que soportar la presión de los sectores más duros del independentismo, que se cierran en banda a dar algún tipo de aire a la gobernabilidad de España. La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, emplazó “a las bases” a hacer una “reflexión sobre los riesgos enormes” que entraña, según ella, el acuerdo con el PSOE. La plataforma independentista que ha liderado las movilizaciones en la calle en los últimos años junto a Òmnium evita llamar a la protesta para presionar a los republicanos, pero afirmó que la postura de ERC “pone en riesgo la unidad del independentismo”.

“Este acuerdo no nos ayuda fuera”, argumentó Paluzie, quien sostuvo que será difícil mantener una denuncia internacional sobre España a la vez que se negocia para facilitar un Gobierno y se ofrecen señales de que el “conflicto interno está en vías de resolverse”. “Vemos riesgos estructurales muy grandes”, resumió.