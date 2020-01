Torra recalca a Aragonès que el Govern no asume el pacto entre PSOE y ERC

El presidente de la Generalitat Quim Torra y los miembros de Junts per Catalunya del Ejecutivo catalán no se sienten obligados a asistir a la mesa de diálogo sobre Cataluña pactada por Esquerra y el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Con todo, el vicepresident Pere Aragonès defiende que Torra participe y juntos defiendan el derecho a la autodeterminación. Este es el resumen de la dos posiciones defendidas por ambos líderes en una reunión que han tenido esta mañana. El encuentro buscaba bajar la tensión entre ambas partes, pero más allá de la cordialidad las posiciones siguen alejadas. El consejo nacional de los republicanos, además, decide esta tarde si se abstiene en la investidura.

"Queda claro que el acuerdo ERC-PSOE no tiene el visto bueno del Gobierno ni lo asume como tal. Es un acuerdo entre partidos", explican desde el entorno de Torra. El líder catalán cree que no se puede negociar un foro de esa trascendencia sin su participación y defiende que las condiciones para esos acercamientos son muy claras: "ejercicio de la autodeterminación, fin de la represión y amnistía". Pese a que en ningún momento desde la oficina del 'president' se confirma o no la asistencia si la mesa empezara a funciona, sí se especifica que "si alguna vez se celebra una reunión, el Govern acordará el contenido, no un partido unilateralmente".

El pasado lunes, la portavoz de ERC, Marta Vilalta presentó el acuerdo y dijo que se tratataría de "una mesa de país", no de partido, en la que "el independentismo tenía una oportunidad". Según voces de ese partido, Aragonès le ha transmitido a Torra la invitación para que vayan juntos al eventual encuentro con el Gobierno central y defiendan juntos el derecho a decidir y la consulta ciudadana que valide el acuerdo final. El presidente tampoco ve aquí una ventana de oportunidad. "Sit and talk' es una expresión a favor del derecho a la autodeterminación. Las negociaciones tienen que permtir una clara votación sobre la independencia", explican desde el entorno de Torra.

Con todo, Aragonès le ha recordado a Torra que este plan se asemeja al que ya se había aprobado el pasado 22 de octubre, en el acuerdo de Govern en rechazo a la sentencia del juicio al procés. Allí se especificaba el compromiso del Ejecutivo catalán con "la solución política y democrática para el conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado españolas" y además se instaba a Sánchez a iniciar un diálogo "sin condiciones". El encuentro ha durado poco más de una hora.

Junts per Catalunya apuntó el pasado martes a la posibilidad de una crisis de Govern. Hoy la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha señalado que su formación, como parte mayoritaria del Govern, debe conocer los términos del acuerdo de ERC con el PSOE sobre la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat antes de decidir si participan en la misma.

En una entrevista en RNE, Borràs ha planteado la posibilidad de no participar en esa mesa que, según ha trascendido, finalizaría en una consulta ciudadana sobre las conclusiones del diálogo. "Cuando trasciendan los detalles del acuerdo de ERC y PSOE se verá de qué mesa se está hablando y se verá si Junts participa o no", ha aseverado.

De este modo, ha incidido en que, dado que ese "acuerdo entre partidos" para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno afecta al Govern de la Generalitat, es "necesario" que la parte mayoritaria de ese Ejecutivo conozca los términos en los que se ha establecido. Solo así, ha proseguido, conocerán "si se han vetado temas, si es una solución cosmética o si se aborda el conflicto político". En todo caso, Borràs ha recordado que de las reuniones mantenidas por su formación con el PSOE no se deriva que haya voluntad por parte de los socialistas de que se celebre un referéndum en Catalunya o de que en esa mesa entre gobiernos se vaya a hablar de autodeterminación.